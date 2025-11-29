Las cinco noticias más destacadas de este sábado 29 de noviembre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco informaciones que han marcado la actualidad del día

Todo Alicante Alicante Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:36 Comenta Compartir

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de este sábado 29 de noviembre.

1 El Rico Pérez grita y se emociona con el último gol de Delibasic (1-2)

El Rico Pérez ha homenajeado este sábado a uno de sus jugadores más recordados: Andrija Delibasic. Excompañeros del montenegrino y una selección de jugadores de la AFE han disputado un encuentro en memoria del exfutbolista blanquiazul, tristemente fallecido el pasado 19 de marzo como consecuencia de un tumor cerebral a los 43 años de edad. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas

José Luis Olivas, el que fuera tercer presidente de la etapa autonómica de la Generalitat Valenciana, ha fallecido a los 73 años de edad, tal y como han confirmado fuentes de su entorno. Tuvo un breve paso por la presidencia de la Generalitat, ocho meses entre 2002 y 2003. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 La lluvia llega a Alicante este domingo y amenaza la I Maratón Elche-Alicante

La provincia de Alicante se prepara para un cambio de tiempo que llegará este domingo con un episodio de lluvias, más nubosidad y un ambiente claramente más fresco. La situación meteorológica podría incluso afectar al desarrollo de la I Maratón Internacional Elche-Alicante, que comenzará a primera hora y tiene su llegada prevista en la ciudad de Alicante a las 12.30 horas. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 El mapa definitivo de la Navidad en Alicante: recorrido por luces, puntos de atracciones, rutas de Belenes y planes por la ciudad

Más de un centenar de planes repartidos por toda la ciudad. Así es la Navidad en Alicante. Y, para no perderse nada, TodoAlicante ha elaborado un mapa interactivo para conocer las principales rutas, atracciones y actividades que se darán cita en las calles hasta el próximo mes de enero. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Así emerge la Ciudad de la Justicia de Alicante: un imponente palacio de cristal que ya impresiona

La nueva Ciudad de la Justicia 'Rafael Altamira' de Alicante ya luce como un gran palacio de cristal. Las obras avanzan en la construcción de este impresionante inmueble que marcará un antes y un después en la ciudad, como ya deja entrever su colosal forma. Clica aquí para leer la noticia completa.

Recibe las noticias gratis en tu móvil

Suscríbete a los servicios gratuitos de envío de noticias de TodoAlicante para recibir la actualidad de la provincia de Alicante en tu móvil, a través de nuestra App y nuestro canal de WhatsApp, a través de este botón:

Otra forma de acceder. Abre la aplicación de WhatsApp en tu móvil y busca la opción de novedades. Ahí, deberás buscar en canales TodoAlicante. Dale a seguir y activa las notificaciones para estar al tanto de todo lo que sucede en la provincia.

Cómo descargar la aplicación de TODOAlicante en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a https://www.todoalicante.es/comun/app/ con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.