Cortes de tráfico y desvíos por la primera Maratón Elche–Alicante: esto es lo que debes saber

La prueba deportiva obligará a cortar más de cuarenta vías y a modificar una veintena de líneas de autobús.

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Sábado, 29 de noviembre 2025, 17:53

Comenta

Alicante se prepara para una mañana marcada por el deporte y las restricciones de tráfico con la celebración, este domingo, de la I Maratón Internacional Elche–Alicante, una prueba que reunirá a 4.300 corredores y que atravesará algunas de las principales arterias del centro urbano y de la fachada litoral. La carrera obligará a cortar alrededor de cuarenta vías y plazas y modificará cerca de una veintena de líneas de autobús, incluida la C6 al aeropuerto, así como la lanzadera al Castillo de Santa Bárbara y el Turibús.

Está previsto que los primeros maratonianos lleguen a la ciudad pasadas las 10:30 horas, accediendo por la N-340 y la avenida de Elche en el kilómetro 20 del recorrido. Desde ese punto, cubrirán los 42 kilómetros y 195 metros de la maratón a través de un circuito urbano que culminará en la Zona Volvo del Puerto, donde se instalará la meta. El dispositivo especial de tráfico se prolongará más allá de las 14:30 horas y no se recuperará la normalidad hasta que se retiren arcos, señalética, puestos de atención y estructuras asociadas a la prueba, en torno a las tres de la tarde.

El recorrido dibujará una estampa deportiva a lo largo de avenidas como Loring, Maisonnave, Federico Soto y Alfonso el Sabio, además de lugares tan reconocibles como Luceros, la Rambla Méndez Núñez, la Explanada, la plaza del Ayuntamiento, el Paseíto Ramiro y el Paseo de los Mártires. Los maratonianos atravesarán también calles del eje sur como Aguilera, Lorenzo Carbonell o Periodista Rafael González Aguilar, antes de enfilar el paseo marítimo camino de la llegada.

Desde el viernes por la tarde, la Policía Local habrá activado restricciones de estacionamiento y acceso en todas las calles y plazas afectadas por los preparativos. Las líneas de autobús urbano e interurbano funcionarán con desvíos y paradas alternativas, especialmente en la zona de la avenida de Villajoyosa, cuyos servicios serán desviados por la avenida de Dénia, Vázquez de Mella, Jaime II, San Vicente y plaza de España, donde se habilitarán cabeceras provisionales.

Alicante afrontará así una jornada deportiva que, más allá de los cortes puntuales, busca consolidar una nueva maratón con vocación de quedarse en el calendario atlético valenciano.

