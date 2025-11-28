Pérez Llorca ya es exalcalde tras «diez años estando al lado de un pueblo» Juan Algado, portavoz del PSOE local, felicitaba a su ya exrival y aseguraba que «esperamos que de cara a las próximas elecciones autonómicas tenga garantías de repetir»

A las 13:24 horas, la todavía alcaldesa en funciones de Finestrat, Nati Algado, daba inicio al octavo punto del pleno ordinario del mes de noviembre con estas palabras: «El punto que se incorpora es la renuncia al cargo de alcalde-presidente y de concejal del Ayuntamiento de Finestrat de Juan Francisco Pérez Llorca, alcalde-presidente de este Ayuntamiento hasta hoy».

Con esa sencilla fórmula se ponía punto y final a la trayectoria del próximo presidente de la Generalitat Valenciana como concejal de su municipio (21 años) y, sobre todo, a su paso por la Alcaldía, una aventura que inició en 2015.

Pérez Llorca eligió no estar presente en ese pleno. Apenas un par de horas antes de que diera inicio la sesión, el que será investido el martes como jefe del Consell, se personaba en el Consistorio finestratense para cumplir con el trámite burocrático de registrar su renuncia. «Estoy contento y satisfecho, pero entenderán que para mí el de hoy también es un día triste», confesaba el ya exalcalde al grupo de periodistas reunido a las puertas de la casa consistorial.

«Son 21 años aquí. De esos 21 años, diez han sido como alcalde y eso también tiene su tristeza y su corazoncito. Despedirse de todos tus compañeros, de todas las personas que han trabajado conmigo… pero es el reto que acepté ayer y las responsabilidad que tengo a partir de ahora», añadía.

En cuanto a su no presencia en la sesión plenaria de noviembre, Pérez Llorca decía que «voy a presentar mi renuncia antes. Creo que no me corresponde estar en el pleno y le daré la bienvenida a quien la corporación elija como próximo alcalde o, seguramente, alcaldesa», en referencia a la propia Nati Algado.

Algo más tarde, poco antes de que el reloj marcara las 13:30 horas, su sucesora volvía a tomar la palabra en el pleno para «agradecer al alcalde sus diez años al frente de este Ayuntamiento. Más que al frente, al lado de un pueblo. Juanfran es el reflejo de haber sabido estar al lado de sus vecinos, al lado de los trabajadores… en un pueblo que en diez años ha crecido muchísimo. El Finestrat de 2025 dista mucho del de 2015 y hay que saber encajar ese crecimiento para que todos los que han llegado se sientan parte de este pueblo».

Y aunque desde su partido, tanto a nivel autonómico como provincial, no se ha aplaudido el nombramiento de Pérez Llorca como presidente (con PSOE y Compromís anunciando que van a presentar en el próximo pleno de la Diputación una moción para pedir elecciones autonómicas anticipadas), el portavoz socialista municipal, Juan Algado, rompía ese discurso para felicitar a su vecino.

Algado tomaba la palabra para «felicitar a Juanfran y a toda la corporación porque creo que es una buena noticia para el pueblo que tengamos un president de la Generalitat que desde aquí pensamos que lo hará bien. Seguro que mirará siempre hacia Finestrat y estamos seguros de que no nos olvidará nunca. Esperamos que de cara a las próximas elecciones autonómicas tenga garantías de repetir». Una afirmación, esta última, que seguro que no le sentará bien a la presumible candidata socialista, Diana Morant.

Precisamente, preguntado sobre su interinidad o su posible continuidad más allá de 2027, Pérez Llorca se limitada a decir que «si algo he aprendido en todos estos años en los que me he dedicado a la política es que, en política, hacer previsiones es muy difícil. Siempre he tenido los pies en el suelo y me dedico a lo que me encargan o a lo que eligen mis vecinos. Esa es la prioridad que tengo».