Así emerge la Ciudad de la Justicia de Alicante: un imponente palacio de cristal que ya impresiona Las obras del futuro complejo entre Benalúa y Alipark avanzan con la instalación de los ventanales en todas sus fachadas

Adrián Mazón Alicante Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:18

La nueva Ciudad de la Justicia 'Rafael Altamira' de Alicante ya luce como un gran palacio de cristal. Las obras avanzan en la construcción de este impresionante inmueble que marcará un antes y un después en la ciudad, como ya deja entrever su colosal forma.

Este proyecto situará a la ciudad de Alicante como pionera y referente en el mapa judicial de la Comunitat y la península. Eso sí, para abrir sus puertas todavía queda, ya que el objetivo es finalizar las obras entre finales de 2026 y principios de 2027.

Ampliar Ventanales en la nueva Ciudad de la Justicia de Alicante. MIRIAM GIL ALBERT

Mientras, los alicantinos observan cómo la construcción de la Ciudad de la Justicia avanza con marcha rápida, ocultando el esqueleto de esta monumental infraestructura, que ya va tomando forma definitiva.

Así lo dejan ver ya las cristaleras que coronan las fachadas de este nuevo edificio ubicado entre los barrios de Benalúa y Alipark, donde el resto de inmuebles se reflejan en un mar que recorre este nuevo palacio de cristal de Alicante.

Tras ellos, en un futuro, se reflejarán también los 400.000 usuarios a los que la nueva Ciudad de la Justicia de Alicante dará servicio. Y es que este gigante contará con más de 46.000 metros cuadrados de superficie y 3.500 exteriores, con zonas verdes e integración con la calle.

Asimismo, la parte visible del complejo judicial estará presidida -como ya se muestra- por dos fachadas: una de 8.000 metros cuadrados formada por vidrio y otra de 5.000 metros cuadrado de celosía de cerámica blanca -producida en la zona del Levante-, la cual permite el filtrado de luz natural y contiene notables prestaciones térmicas.

Así, la Ciudad de la Justicia de Alicante -con 78 millones de euros de inversión- supondrá un antes y un después en el linde de estos barrios, Princesa Mercedes, Alipark, Benalúa y Miguel Hernández (antiguo José Antonio). Se ubica en un lugar estratégico para el futuro de la capital de la provincia, la avenida de Aguilera.

Ampliar Ventanales en la nueva Ciudad de la Justicia de Alicante. MIRIAM GIL ALBERT

Según adelantó TodoAlicante, este vial se convertirá en una superavenida como continuación de Maisonnave. De este modo tomará más importancia todavía en su función de ser uno de los viales de acceso al centro de la ciudad que conectará algunos de los proyectos más importantes en marcha o proceso.

Entre ellos, la Estación Central del Tram o el Parque Central, además de la creación de un parking subterráneo en esta avenida y, también, los renovados mercados municipales de Benalúa y Babel. Sin olvidar el parque de las Cortes Valencianas a espaldas de la Ciudad de la Justicia Rafael Altamira de Alicante.

Agrupar diez sedes en un edificio único y sostenible

La Ciudad de la Justicia Rafael Altamira de Alicante permitirá agrupar diez sedes individuales en su complejo, así como otras dos salas desplazadas -contencioso administrativo y de lo social- del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Entre las dependencias que tendrán sede en el edificio se hallan Penal, Fiscalía, Jurisdicción Civil, Centro de Mediación, Instituto de Medicina Legal, Unidades de Valoración Forense Integral, Servicios de Orientación Jurídica, gabinetes psicosociales y cámaras Gesell; además de 58 juzgados y 25 salas de visita.

Todo ello se repartirá en sus dos sótanos, semisótano, planta baja, siete alturas y ático con instalación fotovoltaica que convertirá el edificio en sostenible, pues la «mayor parte de la energía que se comsuma será solar», explican desde Ayesa, estudio encargado de su diseño.

Asimismo, también contará con sistemas inteligentes para el control del consumo energético y la climatización, será accesible para personas con diversidad funcional y en silla de ruedas. De este modo, el edificio único que alzará la Ciudad de la Justicia Rafael Altamira «imprimirá una estética moderna, vanguardista y funcional».

