Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas El que fuera tercer presidente del Consell y máximo responsable de la extinta Bancaja ha fallecido a los 73 años

José Luis Olivas, el que fuera tercer presidente de la etapa autonómica de la Generalitat Valenciana, ha fallecido a los 73 años de edad, tal y como han confirmado fuentes de su entorno. Tuvo un breve paso por la presidencia de la Generalitat, ocho meses entre 2002 y 2003.

Olivas, quien también fue presidente de la extinta Bancaja, se convierte así en el primer máximo responsable del Consell que pierde la vida.

Conquense de Motilla del Palancar, nació el 13 de octubre de 1952. Casado y tiene dos hijas. Su llegada a Bancaja fue el premio por los servicios prestados al PP en el Gobierno de la Generalitat y el reconocimiento esperado por su lealtad a Eduardo Zaplana. La fusión conde Bancaja con Caja Madrid le situó al frente de Bankia.

Olivas fue máximo mandatario de la Generalitat sin haber sido elegido por las urnas. Su caso fue el primero, aunque la situación volvió a repetirse más tarde con Alberto Fabra, y ahora con Juanfran Pérez Llorca. Su fallecimiento es el primero de un president de la Generalitat en la democracia moderna.

Eduardo Zaplana recibió una llamada de Aznar en 2002 para entrar en el Gobierno, lo que propició que sobre la moqueta del Valencia Palace, Zaplana presentase la interinidad de Olivas como el puente para la llegada del delfín Francisco Camps. Olivas ejerció menos de un año como president de la Generalitat: desde el 24 de julio de 2002 hasta las elecciones del 25 de mayo de 2003.

El expresident tenía una casa de verano en Jávea, localidad a la que acudia durante todo del año.

