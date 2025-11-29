La lluvia llega a Alicante este domingo y amenaza la I Maratón Elche-Alicante Cielos nubosos, chubascos intermitentes y descenso de máximas marcarán el inicio de la semana en la provincia

Tere Compañy Martínez Alicante Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:04 Comenta Compartir

La provincia de Alicante se prepara para un cambio de tiempo que llegará este domingo con un episodio de lluvias, más nubosidad y un ambiente claramente más fresco. La situación meteorológica podría incluso afectar al desarrollo de la I Maratón Internacional Elche-Alicante, que comenzará a primera hora y tiene su llegada prevista en la ciudad de Alicante a las 14.30 horas.

La jornada del domingo se ha previsto muy nubosa desde el amanecer. El cielo estará cubierto en prácticamente toda la provincia, aunque las previsiones apuntan a que las nubes podrían abrirse ligeramente a última hora del día, dejando algunos intervalos nubosos. El cambio más relevante llegará a partir del mediodía, cuando los chubascos comenzarán a avanzar desde el interior hacia el litoral. La Marina Alta y el interior norte serán las zonas donde la lluvia tendrá mayor presencia, especialmente durante la tarde, prolongándose de manera irregular hasta el final de la jornada.

Las temperaturas reforzarán esta sensación de inestabilidad. Villena registrará la madrugada más fría con 5 grados. Alcoy se moverá entre 7 y 14 grados, mientras Alicante alcanzará los 19 tras una mínima de 9. Elche mantendrá valores similares con 8 y 19 grados; Dénia llegará a 17 tras una mínima de 9 y Orihuela oscilará entre 6 y 19 grados. Las mínimas apenas variarán respecto a días anteriores y las máximas descenderán en la mitad norte del territorio.

El viento soplará flojo del oeste y noroeste durante la mañana, con algún aumento de intensidad en la costa. A mediodía rolará a noroeste moderado en el litoral, mientras que en el interior la situación continuará con viento flojo y direcciones variables.

Ampliar Dos personas pasean bajo la lluvia. EFE/Natxo Francés

La inestabilidad se mantendrá más allá del fin de semana. El lunes comenzará con intervalos nubosos en el litoral y cielos más despejados en el interior. No se descartan bancos de niebla y brumas durante la madrugada en las comarcas interiores. En el litoral norte, la madrugada podría dejar chubascos localmente fuertes, aunque la previsión señala que tenderán a debilitarse a lo largo de la mañana.

Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios el lunes, mientras que las máximas descenderán ligeramente. El viento del norte y nordeste soplará moderado en el litoral y podría ser fuerte en torno al cabo de la Nao antes de amainar por la tarde. En el interior persistirá el viento flojo y variable.

Con este escenario, Alicante iniciará la semana con cielos cambiantes y posibilidad de precipitaciones en el norte de la provincia, un ambiente fresco que anticipa el avance del invierno y que marcará también el arranque de uno de los eventos deportivos más esperados del año.

