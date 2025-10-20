La Ciudad de la Justicia de Alicante costará 78 millones y estará lista entre finales de 2026 y principios del 2027 El proyecto se convertirá en una de las infraestructuras judiciales más importantes de la Comunitat, con más de 46.000 metros cuadrados destinados a centralizar los órganos judiciales dispersos de la ciudad

Alejandro Hernández Alicante Lunes, 20 de octubre 2025, 12:39

La futura Ciudad de la Justicia de Alicante deja atrás los parones legales por la nueva y pone la marcha rápida con el objetivo de estar terminada para finales de 2026 y principios del 2027, según ha anunciado este lunes el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante la visita a las obras.

El gran proyecto, que supondrá una inversión de 78,4 millones de euros -seis más de lo inicialmente previsto-, se convertirá en una de las infraestructuras judiciales más importantes de la Comunitat, con más de 46.000 metros cuadrados destinados a centralizar los órganos judiciales dispersos de la ciudad. El imponente edificio concentrará y aglutinará las sedes judiciales de Alicante, dispersas entre los juzgados de Benalúa y la Audiencia Provincial.

«Esto vuelve a ser una infraestructura que a pulmón realiza la Generalitat Valenciana. Con un acelerón, y tengo que decirlo así, que desde julio del año 2023 realmente hemos puesto en marcha, muy especialmente en este último año», ha resaltado Mazón, que ha insistido en que la Comunitat ha hecho un «esfuerzo extraordinario» para impulsar esta actuación mientras es la autonomía «peor financiada».

Imágenes de la visita a las obras de la Ciudad de la Justicia de Alicante. AH

Además, ha asegurado que «no hay ninguna circunstancia ni referencia» que haga pensar que no se van a poder cumplir los plazos marcados en la Ciudad de la Justicia, que dará servicio a los más de 400.000 usuarios de este partido judicial, quienes tenían «tanto derecho como los demás».

El Consell moviliza 245 millones en la ciudad de Alicante

Por otra parte, ha señalado que el Consell está movilizando 245 millones en la ciudad de Alicante, de los que 180 están destinados a la Estación Central -102- y a la Ciudad de la Justicia -78-.

Las obras del gran proyecto judicial, que comenzaron en febrero de 2023, se han reactivado tras dejar atrás los retrasos ocasionados por la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, sobre medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que obligó a reorganizar los espacios que se habían proyectado.