Bomberos del Consorcio Provincial rescatan a un deportista en el Puig Campana este sábado. CPB

Las cinco noticias más destacadas de este sábado 15 de noviembre en Alicante

TodoAlicante resume la jornada a través de cinco informaciones que han marcado la actualidad del día

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:25

Comenta

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de este sábado 15 de noviembre.

  1. 1

    Imagen principal - Un parapentista muerto y dos senderistas heridos este sábado en la provincia de Alicante

    Un parapentista muerto y dos senderistas heridos este sábado en la provincia de Alicante

En apenas media hora, el helicóptero Alpha 01 tuvo que saltar de un aviso a otro en Busot, Finestrat y Petrer. Una senderista herida en el Cabeçó d'Or, un corredor lesionado en el Puig Campana y un parapentista fallecido en el Palomaret obligaron a los bomberos del Consorcio Provincial a un despliegue sin respiro. Clica aquí para leer la noticia completa.

  1. 2

    Imagen principal - Un padre y su hija, al descubierto: cocaína, armas y un velero de 14 metros en el puerto de Torrevieja

    Un padre y su hija, al descubierto: cocaína, armas y un velero de 14 metros en el puerto de Torrevieja

Carecía de ingresos declarados, pero vivía a cuerpo de rey: una residencia de alto valor, coches y motos de alta gama, relojes valorados en más de 150.000 euros y un velero de 14 metros de eslora amarrado en el puerto de Torrevieja. Ese tren de vida, difícil de justificar, permitió a la Policía Nacional desenmarañar una trama de tráfico de drogas y blanqueo de capitales que incluía a su hija como testaferra. Los dos han acabado detenidos, y él en prisión, según han confirmado desde la Comisaría Provincial de Alicante. Clica aquí para leer la noticia completa.

  1. 3

    Imagen principal - Alicante lleva a cabo la mayor inversión de la historia en el Castillo de Santa Bárbara

    Alicante lleva a cabo la mayor inversión de la historia en el Castillo de Santa Bárbara

«Estamos llevando a cabo la mayor inversión de la historia en el Castillo de Santa Bárbara». Así lo ha asegurado el alcalde de Alicante, Luis Barcala, tras visitar las obras de emergencia que se ejecutan en la ladera nordeste del monte Benacantil ante el riesgo de desprendimientos. Clica aquí para leer la noticia completa.

  1. 4

    Imagen principal - La Guardia Civil y la Generalitat coordinan nuevas acciones para frenar las construcciones ilegales en Alicante

    La Guardia Civil y la Generalitat coordinan nuevas acciones para frenar las construcciones ilegales en Alicante

La Guardia Civil y la Generalitat han estrechado filas para contener el avance de las construcciones irregulares en la Comunitat, con mayor atención a la provincia de Alicante, donde el fenómeno se ha multiplicado en zonas rurales y periurbanas, desbordando a muchos ayuntamientos. Clica aquí para leer la noticia completa.

  1. 5

    Imagen principal - Una orquesta con mucho que tocar y emocionar

    Una orquesta con mucho que tocar y emocionar

Virtuós Mediterrani no deja de crecer, de reinventarse y de emocionar. Lo que nació en 2021 como el sueño de un violinista venezolano afincado en Alicante se ha convertido, apenas cuatro años después, en una de las formaciones más sorprendentes y queridas del panorama cultural español. Clica aquí para leer la noticia completa.

