Las cinco noticias más destacadas de este sábado 15 de noviembre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco informaciones que han marcado la actualidad del día

Bomberos del Consorcio Provincial rescatan a un deportista en el Puig Campana este sábado.

Todo Alicante Alicante Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:25 Comenta Compartir

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de este sábado 15 de noviembre.

1 Un parapentista muerto y dos senderistas heridos este sábado en la provincia de Alicante

En apenas media hora, el helicóptero Alpha 01 tuvo que saltar de un aviso a otro en Busot, Finestrat y Petrer. Una senderista herida en el Cabeçó d'Or, un corredor lesionado en el Puig Campana y un parapentista fallecido en el Palomaret obligaron a los bomberos del Consorcio Provincial a un despliegue sin respiro. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Un padre y su hija, al descubierto: cocaína, armas y un velero de 14 metros en el puerto de Torrevieja

Carecía de ingresos declarados, pero vivía a cuerpo de rey: una residencia de alto valor, coches y motos de alta gama, relojes valorados en más de 150.000 euros y un velero de 14 metros de eslora amarrado en el puerto de Torrevieja. Ese tren de vida, difícil de justificar, permitió a la Policía Nacional desenmarañar una trama de tráfico de drogas y blanqueo de capitales que incluía a su hija como testaferra. Los dos han acabado detenidos, y él en prisión, según han confirmado desde la Comisaría Provincial de Alicante. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Alicante lleva a cabo la mayor inversión de la historia en el Castillo de Santa Bárbara

«Estamos llevando a cabo la mayor inversión de la historia en el Castillo de Santa Bárbara». Así lo ha asegurado el alcalde de Alicante, Luis Barcala, tras visitar las obras de emergencia que se ejecutan en la ladera nordeste del monte Benacantil ante el riesgo de desprendimientos. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 La Guardia Civil y la Generalitat coordinan nuevas acciones para frenar las construcciones ilegales en Alicante

La Guardia Civil y la Generalitat han estrechado filas para contener el avance de las construcciones irregulares en la Comunitat, con mayor atención a la provincia de Alicante, donde el fenómeno se ha multiplicado en zonas rurales y periurbanas, desbordando a muchos ayuntamientos. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Una orquesta con mucho que tocar y emocionar

Virtuós Mediterrani no deja de crecer, de reinventarse y de emocionar. Lo que nació en 2021 como el sueño de un violinista venezolano afincado en Alicante se ha convertido, apenas cuatro años después, en una de las formaciones más sorprendentes y queridas del panorama cultural español. Clica aquí para leer la noticia completa.

Recibe las noticias gratis en tu móvil

Suscríbete a los servicios gratuitos de envío de noticias de TodoAlicante para recibir la actualidad de la provincia de Alicante en tu móvil, a través de nuestra App y nuestro canal de WhatsApp, a través de este botón:

Otra forma de acceder. Abre la aplicación de WhatsApp en tu móvil y busca la opción de novedades. Ahí, deberás buscar en canales TodoAlicante. Dale a seguir y activa las notificaciones para estar al tanto de todo lo que sucede en la provincia.

Cómo descargar la aplicación de TODOAlicante en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a https://www.todoalicante.es/comun/app/ con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.