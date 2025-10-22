Vallan el castillo de Santa Bárbara para acometer las obras de emergencia por desprendimiento de rocas La Junta de Gobierno aprueba la cuarta modificación de crédito para ejecutar los trabajos de consolidación de la ladera noroeste | Se incluye una partida para los próximos presupuestos municipales

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:54

El castillo de Santa Bárbara de Alicante empieza a tener una nueva cara. Las obras de emergencia para evitar posibles desprendimientos de roca han comenzado con la instalación de mallas de protección en la ladera nordeste de la fortaleza.

Esta será la imagen que ofrecerá el monumento más visitado de toda la Comunitat, al menos, hasta el próximo año, cuando está previsto que continúen las obras de protección y contención de material pétreo inestable en el macizo rocoso del Benacantil.

Las mallas de protección se colocan bajo el macho del castillo de Santa Bárbara y serán extensibles al frente recayente hacia el parque de la Ereta, además de a otras zonas puntuales del macizo que requieran dichas medidas u otras tendentes a evitar riesgos por desprendimientos.

Los trabajos continuarán el año que viene con un presupuesto total de 1,5 millones de euros, de los que un millón se incluirá en los Presupuestos municipales de 2026.

Cuarta modificación de crédito

Al mismo tiempo, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este miércoles, en reunión extraordinaria, el cuarto expediente de modificación de créditos del Presupuesto 2025 para destinar 500.000 euros a estas obras de emergencia en la ladera noroeste del Benacantil.

La contratación de dichas obras a CHM, declaradas de emergencia para agilizar el proceso de arranque a la mayor brevedad posible, se aprobó en Junta de Gobierno el pasado 2 de septiembre.

Así, será este lunes 27 de octubre cuando se ha convocado la Comisión de Hacienda para informar y votar esta cuarta modificación de créditos, de forma que se pueda incluir para su aprobación definitiva en el próximo Pleno municipal.

La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha explicado que «las obras que estamos ejecutando en la ladera de la fortaleza son de urgencia, imprescindibles para garantizar la seguridad, por lo que es necesario realizar un expediente de modificación de crédito al tratarse de una situación sobrevenida no contemplada en los presupuestos de este año».