Una orquesta con mucho que tocar y emocionar

Adrián Mazón Alicante Sábado, 15 de noviembre 2025, 10:44

Virtuós Mediterrani no deja de crecer, de reinventarse y de emocionar. Lo que nació en 2021 como el sueño de un violinista venezolano afincado en Alicante se ha convertido, apenas cuatro años después, en una de las formaciones más sorprendentes y queridas del panorama cultural español.

Este 2025 marca un nuevo punto de inflexión en su trayectoria con el reconocimiento de TodoAlicante con el Premio Alicantinos 2025, coincidiendo con el cierre de una etapa y el comienzo de otra todavía más brillante, su gran quinta temporada.

Ensayo de Virtuós Mediterrani en el Colegio de Médicos. MIRIAM GIL ALBERT

La orquesta, liderada por Gerardo Estrada Martínez, culminó en la primera mitad del año una gira histórica junto al grupo Celtas Cortos, una colaboración que ha llevado su sonido sinfónico a escenarios de toda España, fusionando rock, tradición y emoción en un formato tan inesperado como exitoso.

Concierto de 'Las cuatro estaciones' de Virtuós Mediterrani. VM

Y mientras el eco de esa gira todavía vibra, Virtuós Mediterrani ya ha inaugurado su quinta temporada con un lleno absoluto. Así han vivido su primer concierto inmersivo de 'Las cuatro estaciones' de Vivaldi, en el que música, dramaturgia y efectos visuales se han entrelazado para ofrecer una experiencia sensorial única.

Concierto de Plácido Domingo con Virtuós Mediterrani. MIRIAM GIL ALBERT

Esta ha sido la primera de las sorpresas tras otras cuatro temporadas cargadas de momentos memorables. Eso sí, sin olvidar en el preámbulo hacia su primer lustro que la orquesta ha tocado junto a Plácido Domingo en el puerto de Alicante, un acontecimiento que reunió a centenares de personas bajo el cielo mediterráneo en una noche mágica y, además, compartió escenario con el rapero Nach en el programa de Andreu Buenafuente, demostrando una vez más que la música no entiende de fronteras ni de etiquetas.

De Alicante al mundo

Nacida en marzo de 2021, Virtuós Mediterrani ofreció su primer concierto en la Concatedral de San Nicolás, interpretando el 'Stabat Mater' de Pergolesi. Desde entonces, su crecimiento ha sido imparable. En apenas unos años, ha pasado de ensayar entre las cúpulas barrocas del templo alicantino a actuar en Suecia, nada más y nada menos que en la Embajada de España en Estocolmo y en el Festival de Cultura Stockholm Kulturfestivalen.

Concierto de Virtuós Mediterrani en Estocolmo. VM

Su director, Gerardo Estrada, combina la dirección artística del conjunto de cámara con su carrera internacional, dentro de un compromiso humanitario que trasciende la música. En 2024 dirigió varios conciertos benéficos en Alemania para recaudar fondos destinados a las sociedades musicales valencianas afectadas por la dana.

Ese espíritu solidario, unido a la excelencia artística, define el ADN de una agrupación que no solo suena bien, sino que también hace el bien. Además, ha acudido a Angola para fortalecer el desarrollo musical en África. «La música puede cambiar las vidas que toca», es su pensamiento.

Un fenómeno cultural con raíces alicantinas

Instalada en el Colegio de Médicos de Alicante, su sede habitual -la cual cambia en ciertas ocasiones al Salón Imperio del Real Liceo Casino de Alicante-, la orquesta ha sabido combinar la disciplina de la música clásica con la frescura de la creación contemporánea. Con cada temporada, Virtuós Mediterrani amplía sus horizontes: de los conciertos sacros en Semana Santa a los espectáculos multimedia que integran tecnología, luz y teatro.

Concierto de Virtuós Mediterrani en el Salón Imperio. VM

El proyecto, impulsado desde el primer día por el talento y la constancia de Estrada y el apoyo incansable de Anastasia, ha resistido crisis, alertas y miedos. Hoy, cuatro años después, su nombre ya es sinónimo de innovación, emoción y excelencia.

La orquesta que late con la provincia

Recibir el Premio Alicantinos 2025 es mucho más que un reconocimiento artístico, es la confirmación de que Alicante vibra al ritmo de su propia cultura. Virtuós Mediterrani ha demostrado que la música clásica también puede ser joven, cercana, apasionada y viral. Que un violín puede dialogar con una guitarra eléctrica. Que un aria puede convivir con un verso rap. Que el Mediterráneo tiene mil formas de sonar.

Gerardo Estrada, director de Virtuós Mediterrani. SHOOTORI

Y si algo simboliza esta orquesta, es la certeza de que la emoción compartida es la partitura más poderosa. Por eso, cuando los acordes de Virtuós Mediterrani resuenan, Alicante entera se reconoce en ellos.