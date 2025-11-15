La Guardia Civil y la Generalitat coordinan en Alicante nuevas acciones para frenar las construcciones ilegales Un fenómeno que se multiplica en zonas rurales y periurbanas y que desborda a muchos ayuntamientos

La Guardia Civil y la Generalitat han estrechado filas para contener el avance de las construcciones irregulares en la provincia de Alicante, un fenómeno que se multiplica en zonas rurales y periurbanas y que desborda a muchos ayuntamientos.

La jornada técnica, celebrada junto al Servicio de Protección de la Naturaleza del Instituto Armado (Seprona), permitió actualizar protocolos, compartir información sensible y afinar la coordinación frente a un problema que amenaza el territorio y la propia capacidad de control de la administración.

Ambas instituciones mantienen una labor coordinada con especial dedicación a la actividad en la Comunitat Valenciana, y de manera particular en la provincia de Alicante, ante la proliferación de asentamientos y edificaciones irregulares en distintos entornos.

En representación de la Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT) intervinieron el director-gerente, Santiago Gambín Candel, y la Inspectora de Coordinación de la Legalidad Urbanística, Cristina Cebrián Martínez, quienes expusieron los avances y actualizaciones de la normativa en materia de protección medioambiental y territorial.

Asimismo, la AVPT, el Instituto Armado y el Ayuntamiento de Alicante continúan impulsando acciones conjuntas para optimizar la prevención, la inspección y la coordinación en la aplicación de la legalidad urbanística, respondiendo de forma eficaz a los retos que plantea esta problemática.

La Conselleria de Medio Ambiente reitera su compromiso firme con la protección del territorio y la defensa de un desarrollo ordenado y sostenible, en cumplimiento estricto de la normativa vigente y en colaboración con todas las administraciones públicas competentes.