Rescatado un parapentista herido tras caer en la sierra de Biscoy, en Ibi El herido fue inmovilizado y evacuado en camilla hasta el helicóptero medicalizado Alfa-9 de la Generalitat, que lo trasladó a un centro hospitalario.

Alejandro Hernández Alicante Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:45

Un parapentista resultó herido este viernes, 19 de septiembre, tras sufrir una caída en la sierra de Biscoy, en el término municipal de Ibi. El aviso se recibió a las 18:36 horas y activó de inmediato al Grupo de Rescate en Montaña del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante.

Hasta la zona se desplazaron dos especialistas en rescate y personal sanitario a bordo del helicóptero Alfa-1, que lograron acceder hasta el deportista. Tras una primera asistencia y su estabilización, el herido fue inmovilizado y evacuado en camilla hasta el helicóptero medicalizado Alfa-9 de la Generalitat, que lo trasladó a un centro hospitalario.

Ampliar Efectivos del Consorcio de Bomberos atienden a la víctima antes de subirla a un helicóptero para su traslado al hospital. CPB

El operativo concluyó sin incidencias añadidas, aunque la complejidad del terreno obligó a desplegar medios aéreos para garantizar una evacuación rápida y segura.

