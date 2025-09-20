Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Los efectivos durante el rescate del deportista. CPB

Rescatado un parapentista herido tras caer en la sierra de Biscoy, en Ibi

El herido fue inmovilizado y evacuado en camilla hasta el helicóptero medicalizado Alfa-9 de la Generalitat, que lo trasladó a un centro hospitalario.

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:45

Un parapentista resultó herido este viernes, 19 de septiembre, tras sufrir una caída en la sierra de Biscoy, en el término municipal de Ibi. El aviso se recibió a las 18:36 horas y activó de inmediato al Grupo de Rescate en Montaña del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante.

Hasta la zona se desplazaron dos especialistas en rescate y personal sanitario a bordo del helicóptero Alfa-1, que lograron acceder hasta el deportista. Tras una primera asistencia y su estabilización, el herido fue inmovilizado y evacuado en camilla hasta el helicóptero medicalizado Alfa-9 de la Generalitat, que lo trasladó a un centro hospitalario.

Efectivos del Consorcio de Bomberos atienden a la víctima antes de subirla a un helicóptero para su traslado al hospital. CPB

El operativo concluyó sin incidencias añadidas, aunque la complejidad del terreno obligó a desplegar medios aéreos para garantizar una evacuación rápida y segura.

