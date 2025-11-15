Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Un bombero del Consorcio Provincial junto a la víctima mortal.

Un bombero del Consorcio Provincial junto a la víctima mortal. CPB

Un parapentista muerto y dos senderistas heridos este sábado en la provincia de Alicante

Los avisos recibidos con minutos de diferencia activaron un dispositivo extraordinario que se prolongó hasta media tarde

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:34

En apenas media hora, el helicóptero Alpha 01 tuvo que saltar de un aviso a otro en Busot, Finestrat y Petrer. Una senderista herida en el Cabeçó d'Or, un corredor lesionado en el Puig Campana y un parapentista fallecido en el Palomaret obligaron a los bomberos del Consorcio Provincial a un despliegue sin respiro.

A las 12:20, el aire del Cabeçó d'Or reclamó el primer rescate: una mujer de 63 años había caído en plena subida y presentaba una fractura de brazo en una zona donde ni los vehículos todoterreno podían entrar.

Mientras la operación seguía en marcha, a las 12:34, llegó el segundo aviso. En el Puig Campana, un corredor de trail -de unos 40 años- había caído y no podía continuar. La coincidencia era total: terreno escarpado, tiempo en contra y un único medio capaz de acceder. El Alpha 01 y el Grupo Especial de Rescate (GER) tuvieron que dividir esfuerzos y encadenar maniobras en dos de las cumbres más exigentes de la provincia.

Pero el día aún guardaba su golpe más duro. A las 12:52, apenas dieciocho minutos después del segundo aviso, entró el tercero: un parapentista se había precipitado en la ladera del Palomaret, en Petrer. Cuando los rescatadores alcanzaron la zona, el paracaídas seguía desplegado, inmóvil, como un mal presagio. El deportista, de 44 años y natural de Valencia, había fallecido.

El helicóptero, ya exhausto de despegues sucesivos, tuvo que culminar esta tercera intervención mientras aún seguía activa la operación de Finestrat. Las dos últimas finalizaron a las 15:30.

