Visita a las obras de emergencia que se ejecutan en la ladera nordeste del monte benacantil. AA

Alicante lleva a cabo la mayor inversión de la historia en el Castillo de Santa Bárbara

El Ayuntamiento ejecuta obras de emergencia en la ladera nordeste del monte Benacantil con un presupuesto de 1,5 millones, que se suman a otros tres millones en diferentes actuaciones de conservación y mejora de la experiencia para el visitante

A.H.

Alicante

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:33

Comenta

«Estamos llevando a cabo la mayor inversión de la historia en el Castillo de Santa Bárbara». Así lo ha asegurado el alcalde de Alicante, Luis Barcala, tras visitar las obras de emergencia que se ejecutan en la ladera nordeste del monte Benacantil ante el riesgo de desprendimientos.

El primer edil ha explicado que «los siglos, la erosión y el tipo de roca calcárea han provocado el deterioro de esta parte de la ladera sobre la que ahora se está trabajando para evitar cualquier riesgo».

Estas actuaciones, que ejecuta la empresa CHM, tienen un presupuesto de 1,5 millones de euros que se suman a otros tres millones que se llevan a cabo en diferentes actuaciones de conservación y mejora de la experiencia para el visitante como las de restauración del baluarte de Santa Ana y la próxima transformación de la antigua casa del ingeniero forestal en Centro de Interpretación de Visitantes, entre otras.

Barcala ha explicado que «los siglos, la erosión y el tipo de roca calcárea han provocado el deterioro de esa parte de la ladera, bajo el macho del Castillo, sobre la que ahora se está trabajando para evitar cualquier riesgo».

La actuación consiste en la ejecución de las obras de protección y contención de material pétreo inestable en el macizo rocoso del Benacantil, bajo el macho del Castillo de Santa Bárbara, extensibles al frente recayente al Parque de La Ereta, así como a otras zonas puntuales del macizo que requieran dichas medidas u otras tendentes a evitar riesgos por desprendimientos.

Para ello se están colocando lonas y vallas dinámicas de acero. La previsión es que el próximo mes de mayo los trabajos estén finalizados. A partir de ahí, ha avanzado el alcalde «a las obras que ya están en marcha se sumarán las que marca el Plan Director del Castillo de Santa Bárbara con el que esperamos contar en breve».

