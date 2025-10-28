Las cinco noticias más destacadas de este martes 28 de octubre en Alicante TodoAlicante resume la actualidad del día en la provincia

La Policía Nacional carga contra manifestantes durante la visita de Vito Quiles a la UA.

Martes, 28 de octubre 2025

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este martes, 28 de octubre.

1 Se acabó el tardeo en el Mercadito de Fogueres al aplicar el mismo horario que racós y barracas

Fin al actual contrato del Mercadito de Fogueres. El Ayuntamiento y la empresa contratista han acordado resolver la concesión ante las distintas problemáticas que presentaban los pliegos en materia de espacios a ocupar y horarios de música, una cuestión que ha derivado durante los últimos años en quejas de los colectivos festeros. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Alicante busca nuevo sitio para los fuegos de Hogueras tras descartar la playa del Cocó

El Ayuntamiento de Alicante busca una nueva ubicación para el concurso de fuegos artificiales de Hogueras hasta el día de San Pedro. Estos espectáculos pirotécnicos se lanzaban tradicionalmente desde el espigón de la playa del Cocó, pero las obras de reforma llevadas a cabo por el Servicio de Costas imposibilitan que se vuelvan a realizar en esta localización: «El Gobierno nos la ha quitado», ha manifestado la portavoz del ejecutivo municipal y concejal de Fiestas, Cristina Cutanda. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Atraca en el puerto de Alicante uno de los mayores cruceros del mundo: así es el 'Allure of the Seas'

Este martes ha atracado uno de los mayores cruceros del mundo en el puerto de Alicante. El 'Allure of the Seas', de Royal Caribbean, ha llegado a la dársena alicantina sobre las ocho de la mañana y ha traído consigo más de 5.400 pasajeros. Junto a este buque también arribará otro crucero, el Emerald Sakara, que toca tierra sobre las 12 horas de esta jornada. Se trata de un pequeño y ultralujoso buque de apenas 100 viajeros. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 La Guardia Civil descubre en Aspe la 'Narnia' de la marihuana: una plantación oculta tras un armario

Lo que parecía un anodino negocio de aparcamiento de caravanas en Aspe escondía uno de los cultivos de marihuana más sofisticados detectados en la provincia de Alicante, al que se accedía a través de una puerta secreta oculta tras un armario metálico, según ha podido conocer TodoAlicante. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Plan de choque contra las escombreras en Alicante

El Ayuntamiento de Alicante va a poner en marcha un plan de choque contra la proliferación de escombreras en espacios públicos y restos de poda diseminados. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la primera modificación del contrato de limpieza urbana y recogida de residuos, rubricado hace ahora dos años, con la intención de duplicar los medios y el personal encargado de estas tareas. Clica aquí para leer la noticia.

EXTRA Vito Quiles llega a la Universidad de Alicante en medio de cánticos e insultos en una Facultad dividida

Más de una hora antes de la llegada de Vito Quiles a la Universidad de Alicante, dentro de su gira 'España combativa' por distintas instituciones españolas -para la que no ha solicitado permiso, según fuentes de la institución-, el campus de San Vicente del Raspeig se ha blindado en los alrededores de la Facultad de Derecho. Clica aquí para leer la noticia completa.

