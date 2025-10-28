Atraca en el puerto de Alicante uno de los mayores cruceros del mundo: así es el 'Allure of the Seas' El buque cuenta con capacidad para 5.400 pasajeros y tiene servicios como simulador de surf, parque acuático y un parque lleno de vegetación en su interior

Óscar Bartual Bardisa Alicante Martes, 28 de octubre 2025, 10:09 Comenta Compartir

Este martes ha atracado uno de los mayores cruceros del mundo en el puerto de Alicante. El 'Allure of the Seas', de Royal Caribbean, ha llegado a la dársena alicantina sobre las ocho de la mañana y ha traído consigo más de 5.400 pasajeros. Junto a este buque también llegará otro crucero, el Emerald Sakara, que tocará tierra sobre las 12 horas de esta jornada. Se trata de un pequeño y ultralujoso buque de apenas 100 viajeros.

El megacrucero acumula récords y en 2017 fue nombrado como el 'Mejor gran crucero' o como el buque con el mejor entretenimiento a bordo. Se trata de la primera vez que llega a Alicante y lo hace en un año de récord, en el que se superarán los 260.000 cruceristas. El 'Allure of the Seas' será el barco más grande que pase por la terminal de cruceros alicantina para este 2025.

Y es que el buque es un verdadero mastodonte en cuanto a oferta de entretenimiento se refiere. Cuenta con un parque acuático en la cubierta con toboganes y un simulador de surf, más de 25 restaurantes, un espacio verde a bordo inspirado en Central Park lleno de plantas y árboles o una galería al aire libre repleta de tiendas. Además, el buque fue reformado recientemente como parte de la gama 'amplified' de la naviera, que está acometiendo mejoras en todos los cruceros.

Shootori

El megacrucero realiza una ruta transatlántica y tiene como puerto de salida Barcelona. De allí, el buque navega a Palma de Mallorca, después a Alicante y luego a Cartagena. Desde allí, ya pone rumbo en una travesía de nueve días a Fort Lauderdale, en Florida. Se trata de un paquete que Royal Caribbean vende como un viaje transatlántico de 13 días totales y solo de ida.

Los precios de los camarotes para este megacrucero que ha atracado en Alicante parten desde los 4.700 euros para dos personas, pudiendose ir por encima de los 8.000 para su habitación más exclusiva, con dos plantas y un tobogán para que jueguen los niños en el interior, así como una terraza que da directamente al mar.

Programación de cruceros

El 'Allure of the Seas' es uno de los grandes cruceros que han llegado este año de récord al puerto de Alicante. Con la temporada alta llegada a su fin este miércoles cerrará el Sirena, con 684 pasajeros, seguido el jueves del MSC Musica con 3.000 y del Seadream el viernes con 110 viajeros a bordo. De cara a final de año, entre noviembre y diciembre hay programados aún 12 cruceros, según la Autoridad Portuaria. Una oferta que hará que el 2025 cierre por encima de las previsiones inciales y deje el mejor año de la historia del puerto de Alicante.