Se acabó el tardeo en el Mercadito de Fogueres al aplicar el mismo horario que racós y barracas El actual contrato ha sido rescindido por mutuo acuerdo debido a informes técnicos que urgen modificar los pliegos de esta infraestructura protocolaria

Adrián Mazón Alicante Martes, 28 de octubre 2025, 17:50

Fin al actual contrato del Mercadito de Fogueres. El Ayuntamiento y la empresa contratista han acordado resolver la concesión ante las distintas problemáticas que presentaban los pliegos en materia de espacios a ocupar y horarios de música, una cuestión que ha derivado durante los últimos años en quejas de los colectivos festeros.

Distintas asambleas de la Federació desembocaron en críticas por parte de las comisiones de hogueras y barracas, al contar el Mercadito de Fogueres con la posibilidad de contar con horarios musicales durante todo el día; mientras los racós únicamente pueden encender los altavoces de 22.30 a 4.30 horas, según la ordenanza municipal.

Un informe emitido por el Comisario Jefe de la Policía Local de Alicante también ha hecho hincapié en los horarios actuales del Mercadito de Fogueres, los cuales coindicen con la celebración de desfiles y otros eventos centrales de las Hogueras de Alicante, suponiendo «una incompatibilidad entre unos y otros».

Si bien el pasado mes de junio la Concejalía de Fiestas acordó con la empresa reducir los horarios de música durante los días de ofrenda, 21 y 22 de junio, será el próximo año cuando se resolverá, de forma definitiva, el problema. Según la edil del área, Cristina Cutanda, el Ayuntamiento licitará de nuevo el contrato con el mismo horario que racós y barracas en los pliegos.

Estas nuevas condiciones son «en beneficio de la Fiesta», ha señalado Cutanda este martes. También en cuanto a coste económico, pues la presencia policial destinada en los últimos años al Mercadito -con el fin de evitar problemas mayores- conlleva «un elevado coste económico para las arcas municipales», según el informe emitido por el Comisario Jefe de la Policía Local.

Junto a este informe y otros emitidos por distintas áreas municipales que desaconsejaban la continuidad del Mercadito, la Concejalía de Fiestas de Alicante ha propuesto la resolución del contrato, una decisión que se ha pactado con la empresa concesionaria. De este modo se evita cualquier indemnización a la contratista, cuya garantía en depósito se devolverá.

Más cambios para el nuevo Mercadito de Fogueres

Departamentos municipales como Medio Ambiente y Movilidad Urbana también han dado cuenta de diversos problemas que han generado los antiguos pliegos del contrato del Mercadito de Fogueres. Desde «daños en la red de riego, en parterres de césped y en zonas arbustivas del entorno» hasta la ocupación del carril-bici que cruza el paseo de Federico Soto.

Por todo ello, el nuevo Mercadito -de cara a las Hogueras 2026- deberá dejar libres las zonas verdes existentes en el paseo de esta avenida del centro de Alicante así como el carril-bici.

Las dimensiones de este espacio de atención protocolaria durante los días grandes de las Hogueras de Alicante determinadas en el contrato rescindido señalan que el Mercadito debe contar con un espacio de 540 metros cuadrado para servicio de restauración y hostelería, además de otras dos zonas de 310 y 540 metros cuadrados a gestionar y explotar «libremente» por el contratista.

De cara al futuro contrato a licitar está prevista la reducción de las dimensiones del Mercadito de Fogueres con el fin de adaptar sus carpas e instalaciones a las actuales medidas del Paseo de Federico Soto, tras su reforma de mejora de la peatonalidad y calmado de tráfico en el eje comprendido entre el parque de Canalejas y las escaleras del IES Jorge Juan, finalizadas en 2023.