La Guardia Civil descubre en Aspe la 'Narnia' de la marihuana: una plantación oculta tras un armario El invernadero funcionaba bajo la tapadera de un negocio de caravanas y contaba con un complejo sistema eléctrico que defraudó cerca de 200.000 euros

Lo que parecía un anodino negocio de aparcamiento de caravanas en Aspe escondía uno de los cultivos de marihuana más sofisticados detectados en la provincia de Alicante, al que se accedía a través de una puerta secreta oculta tras un armario metálico, según ha podido conocer TodoAlicante.

La Guardia Civil ha desmantelado la plantación compuesta por más de 2.400 plantas en distintas fases de crecimiento, repartidas entre dos naves industriales alquiladas y transformadas en un invernadero interior de alto rendimiento.

La operación se inició a comienzos de octubre, cuando los agentes del puesto de Aspe recibieron informaciones que apuntaban a la existencia de una instalación 'indoor' en una zona industrial de la localidad. Las sospechas, según la información recogida por este diario, se centraron en dos naves supuestamente dedicadas al almacenamiento y estacionamiento de caravanas, alquiladas hacía dos años por ciudadanos extranjeros y abandonadas recientemente

En apariencia, todo encajaba: un espacio diáfano, sin movimiento, con un uso comercial legítimo. Pero tras una inspección más minuciosa, los investigadores descubrieron algo que no cuadraba. En una de las paredes, un armario metálico ocultaba una entrada secreta. Al retirar una plancha del fondo, los uniformados se toparon con un pasadizo que conducía a una zona oculta. Detrás, la realidad era muy distinta: una plantación de marihuana perfectamente acondicionada, con sistemas de ventilación, filtros de grandes dimensiones para neutralizar olores, cámaras de seguridad y un completo entramado eléctrico.

Imágenes de la nave que ocultaba la sofisticada plantación de marihuana. Miriam Gil Albert

En el interior, el Instituto Armado localizó más de 2.400 plantas, cerca de 10 kilos de cogollos secos y envasados y medio kilo de polen de hachís elaborado en el mismo lugar. La infraestructura incluía 21 equipos de aire acondicionado industrial, riego por goteo automatizado, depósitos de mil litros y una amplia gama de productos fitosanitarios destinados a optimizar el cultivo.

Estación eléctrica propia

Pero quizá el hallazgo más sorprendente fue el fraude eléctrico. Los responsables habían construido una estación de suministro propia, con un enganche directo a la red de media tensión. Según los técnicos de la compañía eléctrica, el sistema era tan complejo que sorprendió incluso a los especialistas. La energía defraudada se valora en más de 192.000 euros, según fuentes de la investigación.

Durante el operativo se intervino además un camión tipo caja, utilizado para el transporte del material y las sustancias vinculadas a la plantación. Las diligencias se han remitido a los Juzgados de Instrucción de Novelda, mientras los agentes continúan las pesquisas para localizar a los responsables de la instalación.

