Plan de choque contra las escombreras en Alicante La Junta de Gobierno Local incrementa en cinco millones el presupuesto total para duplicar camiones, palas y vehículos especiales para estas tareas

José Vicente Pérez Pardo Alicante Martes, 28 de octubre 2025, 14:06 | Actualizado 14:32h.

El Ayuntamiento de Alicante va a poner en marcha un plan de choque contra la proliferación de escombreras en espacios públicos y restos de poda diseminados. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la primera modificación del contrato de limpieza urbana y recogida de residuos, rubricado hace ahora dos años, con la intención de duplicar los medios y el personal encargado de estas tareas.

El presupuesto anual aumenta en más de cinco millones de euros, por lo que pasa de 40,4 a 41,2 millones de euros. El montante total del contrato pasa de 323,3 millones de euros a 328 en los ocho años previstos. Este dinero servirá para la contratación de nueve operarios y la compra de cinco vehículos encargados de adecentar las parcelas con elemento de obra, escombros y restos de poda.

La proliferación de estos vertidos incontrolados resulta un problema en determinadas zonas como las partidas rurales o los alrededores del barrio del Cementerio. Por desgracia, también es usual ver los escombros en las inmediaciones de la Santa Faz, que se tienen que retirar en las previas de la Peregrina para las acampadas de quienes quieren pasar la jornada festiva cerca del Caserío.

De lo más multado El 23% de las sanciones contra la ordenanza de limpieza derivan del abandono de escombros en la vía pública, según los datos municipales aportados tras la última campaña de control de vertidos hecha entre febrero y marzo. Otro 19% de las sanciones se levantaron por depósito no autorizado de enseres.

El Grupo Socialista llegó a enumerar hasta 400 puntos de vertido de escombros en zonas como Rabassa, la huerta de Villafranqueza, el barrio del Cementerio o el Polígono del Espartal. Al respecto, el vicealcalde, Manuel Villar, ha reprochado a la oposición que «hagan fotos y no denuncien estas situaciones» para que los servicios municipales puedan actuar.

Con este refuerzo, una brigada se dedicará específicamente a localizar estos vertidos ilegales y a mantener adecentados los espacios públicos de Alicante. Entre la nueva maquinaria se encuentra material pesado, tal como camiones-pluma o de gran tonelaje, capaces de hacerse cargo de los residuos y llevarlos hasta la planta de tratamiento.

Aparte están las multas. El Ayuntamiento de Alicante organizó entre febrero y marzo una campaña especial de limpieza que ha culminado con un centenar de multas en apenas diez días. El dispositivo ha contado con 36 agentes de la Policía Local de Alicante

Sin embargo, la oposición critica esta nueva medida. El grupo municipal EU-Podem ha denunciado la nueva modificación del contrato de limpieza y recogida de residuos, gestionado por la UTE Netial. «Más de cuarenta millones de euros al año para un servicio que sigue sin funcionar, con barrios sucios, contenedores rotos y papeleras desbordadas. En lugar de exigir responsabilidades a la empresa, el PP vuelve a premiar el fracaso con más dinero», ha afirmado su portavoz, Manolo Copé. Exigen «la finalización del contrato por los reiterados incumplimientos del pliego de condiciones y la remunicipalización del servicio».