Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Alicante busca nuevo sitio para los fuegos de Hogueras tras descartar la playa del Cocó
Escombros en el entorno de las Lagunas de Rabasa. TA

Plan de choque contra las escombreras en Alicante

La Junta de Gobierno Local incrementa en cinco millones el presupuesto total para duplicar camiones, palas y vehículos especiales para estas tareas

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Martes, 28 de octubre 2025, 14:06

Comenta

El Ayuntamiento de Alicante va a poner en marcha un plan de choque contra la proliferación de escombreras en espacios públicos y restos de poda diseminados. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la primera modificación del contrato de limpieza urbana y recogida de residuos, rubricado hace ahora dos años, con la intención de duplicar los medios y el personal encargado de estas tareas.

El presupuesto anual aumenta en más de cinco millones de euros, por lo que pasa de 40,4 a 41,2 millones de euros. El montante total del contrato pasa de 323,3 millones de euros a 328 en los ocho años previstos. Este dinero servirá para la contratación de nueve operarios y la compra de cinco vehículos encargados de adecentar las parcelas con elemento de obra, escombros y restos de poda.

La proliferación de estos vertidos incontrolados resulta un problema en determinadas zonas como las partidas rurales o los alrededores del barrio del Cementerio. Por desgracia, también es usual ver los escombros en las inmediaciones de la Santa Faz, que se tienen que retirar en las previas de la Peregrina para las acampadas de quienes quieren pasar la jornada festiva cerca del Caserío.

De lo más multado

El 23% de las sanciones contra la ordenanza de limpieza derivan del abandono de escombros en la vía pública, según los datos municipales aportados tras la última campaña de control de vertidos hecha entre febrero y marzo. Otro 19% de las sanciones se levantaron por depósito no autorizado de enseres.

El Grupo Socialista llegó a enumerar hasta 400 puntos de vertido de escombros en zonas como Rabassa, la huerta de Villafranqueza, el barrio del Cementerio o el Polígono del Espartal. Al respecto, el vicealcalde, Manuel Villar, ha reprochado a la oposición que «hagan fotos y no denuncien estas situaciones» para que los servicios municipales puedan actuar.

Con este refuerzo, una brigada se dedicará específicamente a localizar estos vertidos ilegales y a mantener adecentados los espacios públicos de Alicante. Entre la nueva maquinaria se encuentra material pesado, tal como camiones-pluma o de gran tonelaje, capaces de hacerse cargo de los residuos y llevarlos hasta la planta de tratamiento.

Aparte están las multas. El Ayuntamiento de Alicante organizó entre febrero y marzo una campaña especial de limpieza que ha culminado con un centenar de multas en apenas diez días. El dispositivo ha contado con 36 agentes de la Policía Local de Alicante

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Sin embargo, la oposición critica esta nueva medida. El grupo municipal EU-Podem ha denunciado la nueva modificación del contrato de limpieza y recogida de residuos, gestionado por la UTE Netial. «Más de cuarenta millones de euros al año para un servicio que sigue sin funcionar, con barrios sucios, contenedores rotos y papeleras desbordadas. En lugar de exigir responsabilidades a la empresa, el PP vuelve a premiar el fracaso con más dinero», ha afirmado su portavoz, Manolo Copé. Exigen «la finalización del contrato por los reiterados incumplimientos del pliego de condiciones y la remunicipalización del servicio».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía busca al dueño del dron que ha obligado a cerrar el aeropuerto de Alicante-Elche
  2. 2 Vito Quiles llega a la Universidad de Alicante en medio de cánticos e insultos en una Facultad dividida
  3. 3 El joven alicantino brutalmente agredido junto a una discoteca se recupera poco a poco de sus lesiones
  4. 4 La visita de Vito Quiles a la Universidad de Alicante desata un pulso entre ultras y pancatalanistas
  5. 5 Prisión para los dos detenidos por asesinar por una herencia a una mujer en Alicante, uno de ellos su expareja, y ocultar el cadáver dos semanas
  6. 6 Conmoción en las Hogueras de Alicante por la pérdida de Loli Cuenca, presidenta de Francisco Albert
  7. 7 Reabren al tráfico la ronda del castillo de Alicante tras la rotura de una tubería de gas
  8. 8 Estas son las calles de Alicante que tendrán cortes de luz durante la semana
  9. 9 Relleu amplía su pasarela de vértigo sobre el barranco del Amadorio
  10. 10 Cuatro mujeres heridas en un accidente entre un coche y un camión en la A-31, en Elda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Plan de choque contra las escombreras en Alicante

Plan de choque contra las escombreras en Alicante