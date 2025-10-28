Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente Alicante busca nuevo sitio para los fuegos de Hogueras tras descartar la playa del Cocó
Concurso de fuegos en la playa del Cocó. Shootori

Alicante busca nuevo sitio para los fuegos de Hogueras tras descartar la playa del Cocó

La portavoz del equipo de gobierno lamenta que «el Gobierno ha hecho desaparecer el espigón»

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Martes, 28 de octubre 2025, 13:15

El Ayuntamiento de Alicante busca una nueva ubicación para el concurso de fuegos artificiales de Hogueras hasta el día de San Pedro. Estos espectáculos pirotécnicos se lanzaban tradicionalmente desde el espigón de la playa del Cocó, pero las obras de reforma llevadas a cabo por el Servicio de Costas imposibilitan que se vuelvan a realizar en esta localización: «El Gobierno nos la ha quitado», ha manifestado la portavoz del equipo de gobierno y concejal de Fiestas, Cristina Cutanda.

Tras las obras del espigón, que llenaron de piedras este verano la playa del Postiguet, han desplazado el brazo de tierra natural para crear uno nuevo artificial, que no cumple la distancia mínima de 500 metros con la Serra Grossa. Tampoco la superficie de arena, que está igual de cerca a la masa forestal. Por lo cual, no se pueden hacer los disparos.

De esta manera, Alicante pierde esta tradicional ubicación. Las obras obligaron en junio a cambiar de lugar y trasladar el concurso pirotécnico nocturno al paseo voladizo de la zona Volvo, aunque el lugar parece que no ha convencido del todo. Por esto, el Ayuntamiento busca una tercera ubicación también en el litoral: «Será la mejor y de interés general para todos los alicantinos», ha explicitado Cutanda, sin llegar a añadir entre cuáles estudia el equipo de gobierno.

