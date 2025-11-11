Las cinco noticias más destacadas de este martes 11 de noviembre en Alicante TodoAlicante resume la actualidad del día en la provincia

Agentes de la Policía Nacional y Aduanas desmantelan un laboratorio clandestino de drogas ubicado en un finca de Sax.

Todo Alicante Alicante Martes, 11 de noviembre 2025, 20:41

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este martes, 11 de noviembre.

1 Del bullicio al silencio: la zona de Diputación pierde el pulso comercial del centro de Alicante

Antes, la calle respiraba vida; ahora, cada vez pasa menos gente. Es el diagnóstico en el que coinciden los comercios y la hostelería de la zona de la Diputación de Alicante. El centro administrativo, en el que además del edificio provincial se concentran servicios de la Seguridad Social y de Tráfico, creció y se desarrolló al calor de las instituciones que lo rodean. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Los barrios de Alicante se preparan para más obras: toldos en el centro, nuevos museos y peatonalización de calles

La ciudad de Alicante se prepara para afrontar grandes obras en sus barrios con una inversión de más de cinco millones de euros. Entre ellas destacan el arranque de la transformación de los antiguos Cines Aba6, la instalación de toldos en el centro y la peatonalización de calles y plazas en los diferentes distritos. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 La Selección argentina realizará un entrenamiento abierto al público en el Martínez Valero

El Martínez Valero se vestirá de albiceleste este jueves 13 de noviembre para recibir a la Selección Argentina, que realizará un entrenamiento abierto al público como previa al encuentro amistoso que disputará frente a Angola ya que se encuentran hospedados en la provincia de Alicante. Según ha confirmado la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el equipo se reunirá el día 10 y permanecerá en la zona hasta el día 18, utilizando esta base para entrenamientos, planificación táctica y evaluación de nuevos jugadores. Clica aquí para conocer la noticia completa.

4 Alicante activa la construcción de 220 nuevas viviendas de protección oficial en tres barrios

La ciudad de Alicante contará con 220 viviendas de protección oficial más en los próximos años. El Ayuntamiento ha acordado, en Junta de Gobierno Local, ceder de forma gratuita cinco parcelas a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EvHa) para la construcción, dentro del 'Plan Vive', de estos inmuebles en varios barrios de la ciudad. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Desmantelan un laboratorio clandestino en Sax donde una red colombiana extraía cocaína importada en pulpa de fruta

Un amplio operativo de la Policía Nacional, junto con Aduanas y la Policía Nacional de Colombia, ha logrado desmantelar un laboratorio clandestino ubicado en un finca de Sax desde donde una red colombiana extraía cocaína de envíos mezclados con pulpa de fruta. La organización criminal tenía una sociedad mercantil en España para importar los cargamentos y contaba con una gran cantidad de precursores para extraer esta droga. La operación se ha saldado con once detenidos. Clica aquí para leer la noticia completa.

