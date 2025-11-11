Alicante activa la construcción de 220 nuevas viviendas de protección oficial en tres barrios El Ayuntamiento cede suelo público a la Generalitat para desarrollar el 'Plan Vive' en la ciudad

La ciudad de Alicante contará con 220 viviendas de protección oficial más en los próximos años. El Ayuntamiento ha acordado, en Junta de Gobierno Local, ceder de forma gratuita cinco parcelas a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EvHa) para la construcción, dentro del 'Plan Vive', de estos inmuebles en varios barrios de la ciudad.

De este modo, el Consistorio ha suscrito un convenio con la Generalitat para, en concepto de permuta, ceder las parcelas y obtener 26 viviendas protegidas con un valor equivalente al del los solares. Así, el Ayuntamiento recibirá también un local de uso comunitario en el barrio Juan Pablo II (Pau 1).

Solar de la avenida Médico Ricardo Ferre, en el Pau 1.

En total se estima la construcción de en torno a 220 viviendas de protección oficial en las cinco parcelas, en función del número de habitaciones que finalmente se determine para las viviendas, más un local de uso socio-comunitario en la calle Enfermera Angelina Ceballos.

Las parcelas en cuestión se encuentran en la avenida Jaime I, calles Enfermera Angelina Ceballos, Médico Ricardo Ferre, Banda los Claveles y en avenida de Dénia.

La portavoz del equipo de Gobierno, Cristina Cutanda, ha explicado que «el convenio, una vez formalizado, será remitido al EvHa para que inicie los procedimientos de contratación de las referidas promociones de vivienda protegida dentro del Plan Vive, suscrito por la Generalitat, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y los ayuntamientos adheridos».

Viviendas de protección oficial por barrios

En las promociones en los solares de las calles Médico Ricardo Ferré, Jaime I, Banda Los Claveles y avenida de Denia está previsto se construyan en torno a 165 viviendas, que las que 26 se destinarán al patrimonio municipal en concepto de permuta por el valor de las cuatro parcelas.

En la quinta promoción, prevista en el solar disponible en la calle Enfermera Angelina Ceballos, en el barrio Juan Pablo I (PAU I), se contempla levantar un edificio con 56 viviendas protegidas, más un local de uso socio comunitario. Este local, también pasaría al patrimonio municipal en concepto de permuta por el suelo.

Construcción y entrega de viviendas

Los cinco solares que se pretenden sacar a concurso se ordenarán en dos procedimientos separados: uno integrado por cuatro parcelas cuya contraprestación consistirá en la entrega de viviendas protegidas, y otro independiente destinado a la construcción de un local y viviendas, con un régimen de contraprestación distinto.

Concretamente, el primer procedimiento comprende en un único lote los cuatro solares con pago mediante permuta de futuras viviendas de protección pública, siendo el valor de licitación de 4.355.709 euros. El segundo lote incorpora el solar de la calle Enfermera Angelina Ceballos con pago mediante permuta destinado a un local socio comunitario y viviendas de protección pública, siendo el valor de la de licitación de 1.298.666 euros.