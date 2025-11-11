Desmantelan un laboratorio clandestino en Sax donde una red colombiana extraía cocaína importada en pulpa de fruta La Policía Nacional, junto con Aduanas y la Policía Nacional de Colombia, ha detenido a once personas | Se han incautado 27 toneladas de pulpa de fruta tras intervenirse un cargamento con destino a España en Sudamérica con 955 kilos de cocaína ocultos en esta sustancia vegetal

Un amplio operativo de la Policía Nacional, junto con Aduanas y la Policía Nacional de Colombia, ha logrado desmantelar un laboratorio clandestino ubicado en un finca de Sax desde donde una red colombiana extraía cocaína de envíos mezclados con pulpa de fruta. La organización criminal tenía una sociedad mercantil en España para importar los cargamentos y contaba con una gran cantidad de precursores para extraer esta droga. La operación se ha saldado con once detenidos.

La red de narcotráfico se descubrió tras intervenirse un contenedor en Colombia con destino España que llevaba en su interior 955 kilos de pulpa de fruta alterada con cocaína. Un cargamento idéntico al que se logró capturar días más tarde en Monóvar, esta vez con 27 tonelada de pulpa de fruta sin estar todavía contaminada con la droga, según detallan fuentes policiales.

La investigación se inició en el 2024 tras detectar importaciones de este material vegetal con origen Colombia y destino a una empresa alicantina. Envíos sobre los que se tenía la sospecha de que podían contener droga en su interior. Así los investigadores comenzaron las averiguaciones para dar con el destino real de estos paquetes y ubicar el laboratorio clandestino desde donde se extraía la cocaína.

Durante la primera fase de la investigación, en la cual se realizó un control documental de las importaciones, los investigadores lograron identificar a los tres principales investigados, siendo uno de ellos el líder de la investigación, quien tomaba todas las decisiones sin involucrarse documentalmente. Los otros dos figuraban como socios de la empresa y organizaban toda la logística de la importación.

En una segunda fase se detectó la llegada de un nuevo contenedor en mayor de 2025. Esta vez los investigadores controlaron la mercancía, que se descargó en una nave vinculada a la empresa importadora. La red criminal empleaba una logística sofisticada diseñada para evitar la trazabilidad. Para ello empleaban vehículos titulados a nombres de terceras personas, tanto con antecedentes como ajenas a la propia sociedad. Todo ello lo complementaban con conductores interpuestos y procedimientos de contravigilancia, como rutas evasivas, horarios nocturnos o maniobras de despiste.

De este modo, la organización creaba una capa intermedia entre la sociedad mercantil destinataria de la mercancía y los lugares donde se manipulaba realmente la droga, dificultando la identificación jurídica de la posesión y del dominio efectivo sobre el estupefaciente.

Un nuevo envío destapa la red criminal

A pesar de todas estas avanzadas medidas los agentes identificaron nuevas personas involucradas en la operativa y ubicaron un lugar que cumplía todos los requisitos para emplazar un laboratorio clandestino de extracción de cocaína. Tras estas averiguaciones, el pasado mes de septiembre, las autoridades detectaron un nuevo contenedor de pulpa de fruta en Colombia. Tras extraer las muestras, los agentes del país sudamericano certificaron que contenía 955,5 kilos de cocaína impregnados en la pulpa de fruta.

Estas averiguaciones dieron luz verde al operativo que acabaría con esta red de narcotráfico. La operación se llevó a cabo los pasados días 4 y 5 de noviembre, que se saldó con cinco entradas y registros en Sax, Elda, Monóvar, Petrer y Castalla y once personas detenidas.

En el registro del laboratorio clandestino, ubicado en una finca de Sax, se hallaron más de 1.000 kilos de precursores y otras sustancias utilizadas en la extracción y elaboración de cocaína, así como ollas, bidones, papel tamizador y balanzas y probetas. Además se encontraron 10 kilos de cocañina y restos de una plantación 'indoor' de marihuana con 2.330 gramos de esta sustancia lista para su consumo.

En cuanto a la nave que la sociedad mercantil tenía alquilada, los agentes descubrieron 27 toneladas de pulpa de fruta, aunque tras los análisis pertinentes se descubrió que esta no estaba contaminada con trazas de droga. Estaba repartida en 65 bidones metálicos de 200 kilos y 1.216 cajas con 24 paquetes de 500 gramos cada uno.

En cuanto al resto de registros, se han intervenido tres vehículos, numerosos dispositivos electrónicos, documentación y dinero en efectivo, junto con una máquina para contar billetes. Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de las localidades de Alicante, Elda y Novelda.