Del bullicio al silencio: la zona de Diputación pierde el pulso comercial del centro de Alicante Hosteleros y comerciantes atribuyen la caída de ventas a la cita previa y al teletrabajo, que han vaciado unas calles antes llenas de vida y movimiento

Tere Compañy Martínez Alicante Martes, 11 de noviembre 2025, 07:21

Antes, la calle respiraba vida; ahora, cada vez pasa menos gente. Es el diagnóstico en el que coinciden los comercios y la hostelería de la zona de la Diputación de Alicante. El centro administrativo, en el que además del edificio provincial se concentran servicios de la Seguridad Social y de Tráfico, creció y se desarrolló al calor de las instituciones que lo rodean.

Bares enormes, con todo preparado para la hora del almuerzo, muestran hoy platos y tazas de café que esperan sobre el mostrador. Tiendas que prosperaron al amparo de las largas colas que se formaban mientras la ciudadanía aguardaba su turno y que servían, muchas veces, para aprovechar el viaje a Tráfico y renovar las gafas, comprar zapatos o arreglarse las uñas mientras alguien guardaba el sitio.

Todo eso forma ya parte del pasado, y los nuevos tiempos han tenido como daño colateral llevarse por delante algunas de las calles comerciales con más vida del centro.

La manzana que forman las calles San Juan Bosco, Tucumán y Catedrático Ferre Vidiella ya no tiene nada que ver con lo que era antes de la pandemia de la Covid-19.

«Desde que pasó el Covid, nunca hemos vuelto a recuperar el movimiento anterior», explica Fini, de la pastelería Damas. La culpa no la tiene tanto el virus como los cambios que provocó en la administración y en la forma de trabajar. «Aquí muchos bares vivían de la gente que esperaba y también de los almuerzos en oficinas y despachos. Ahora, entre la cita previa y el teletrabajo, hemos bajado drásticamente las ventas», reconoce Miguel Ángel, del Strike Comedy Pub.

Las consecuencias son claras: una reducción de hasta el 30% en el negocio, menor rentabilidad y despidos en estos locales. Lo peor es la perspectiva de que la situación no va a cambiar ni mejorar. «Esta zona se ha quedado un poco deshabitada. Ya no pasa tanta gente, y quienes vivían en los pisos se van muriendo y se convierten en viviendas vacacionales. A este paso cerrarán todos los negocios y se transformarán en apartamentos», se lamenta Javier, de la Óptica Conde Lumiares.

Para Gema, del bar-restaurante El Paso Fino, la solución pasa por revertir cambios como el de la cita previa, que considera que tampoco beneficia del todo a la ciudadanía. «Si tienes una urgencia, no hay manera de acceder a la administración sin esas citas, que a veces dan para varias semanas más tarde. Antes la gente esperaba, pero estaba más feliz: podían parar, tomar un bocadillo o un café y comprar algo. Ahora llegan tristes», reflexiona. Por eso propone eliminar la cita previa o, al menos, limitarla.

Si la situación se mantiene, estos comercios están abocados al cierre. Todos han tenido que reducir personal tras la pandemia y apenas quedan los propietarios trabajando o, en algunos casos, un único empleado. Muchos de ellos están cerca de la jubilación y reconocen que, cuando llegue el momento, probablemente bajarán la persiana para siempre.

A unas pocas manzanas de la calle Tucumán, Maisonnave vibra al ritmo de los cientos de corazones que caminan por la avenida. Los comercios de esa zona siguen vivos, las calles iluminadas y con movimiento, como hace años lo estuvieron las de la Diputación. Un pasado glorioso que los comerciantes saben que no volverá, pero que tampoco quieren abandonar del todo. Por eso reclaman un plan de dinamización comercial que devuelva la vida a esta zona de Alicante.