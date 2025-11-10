Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Lionel Messi celebra la victora en la final del Mundial de Fútbol Qatar 2022. EFE/Alberto Estevez

La Argentina de Messi se instala en la provincia de Alicante

La campeona del mundo se concentra en Las Fincas Resort del 10 al 19 de noviembre de cara al amistoso que disputará frente a la selección de Angola

Alejandro Hernández

Alicante

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:28

La Selección Argentina vuelve a la provincia de Alicante. La tricampeona del mundo se instalará en Las Fincas Resort -Algorfa- para realizar una concentración de ocho días. Según ha confirmado la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el equipo se reunirá el día 10 y permanecerá en la zona hasta el día 18, utilizando esta base para entrenamientos, planificación táctica y evaluación de nuevos jugadores.

La elección de España como sede responde a la necesidad de facilitar la convocatoria de la amplia mayoría de futbolistas que militan en clubes europeos, incluyendo a Messi, así como a jugadores que actúan fuera del continente. Además, la provincia de Alicante cuenta con un vínculo histórico con la selección argentina: ya fue escenario de concentraciones y partidos amistosos en años anteriores.

La lista de convocados incluirá figuras destacadas como Julián Álvarez, Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Nico González, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, además de jóvenes talentos emergentes como Joaquín Panichelli.

La concentración permitirá a Scaloni realizar sesiones de entrenamiento previas al partido ante Angola y continuar con la preparación del equipo con vistas a los próximos compromisos internacionales.

La presencia de la selección argentina en la provincia de Alicante refuerza la reputación de la región como sede deportiva internacional y representa una oportunidad para los aficionados locales de acercarse a uno de los países más destacados del fútbol mundial.

