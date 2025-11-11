Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Selección argentina realizará un entrenamiento abierto al público en el Martínez Valero
Aficionados argentinos presenciando un encuentro de la selección argentina. AFA

La Argentina de Messi realizará un entrenamiento abierto al público en Elche: fecha y horario

Los aficionados podrán acceder al estadio Martínez Valero a partir de las 9:30 horas para ver de cerca a las estrellas mundiales

Ismael Martinez

Elche

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:15

Comenta

El Martínez Valero se vestirá de albiceleste este jueves 13 de noviembre para recibir a la Selección Argentina, que realizará un entrenamiento abierto al público como previa al encuentro amistoso que disputará frente a Angola ya que se encuentran hospedados en la provincia de Alicante. Según ha confirmado la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el equipo se reunirá el día 10 y permanecerá en la zona hasta el día 18, utilizando esta base para entrenamientos, planificación táctica y evaluación de nuevos jugadores.

La sesión comenzará a las 10:30 horas, y los aficionados que quieran asistir podrán hacerlo desde las 9:30 horas, accediendo por la puerta principal del estadio, según ha informado la AFA.

El acceso será libre y por orden de llegada, hasta completar aforo, y estará sujeto a los controles de seguridad establecidos por la organización. Una vez dentro, el público podrá ubicarse en las gradas habilitadas para presenciar el entrenamiento de los campeones del mundo, encabezados por Leo Messi.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El entreno servirá como toma de contacto con el público español y argentino residente en la provincia, que ha mostrado una gran expectación desde que se confirmó la presencia de la albiceleste en Elche.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Argentina de Messi se instala en la provincia de Alicante
  2. 2 Papelería Eutimio: 90 años de historia en el corazón de Alicante
  3. 3 Los vecinos del PAU 1 de Alicante tienen miedo: botellón y «rituales satánicos» en el parque Juan Pablo II
  4. 4 Locura por ver al Real Madrid en Elche: el club abre la venta general con colas virtuales de más de mil aficionados
  5. 5 Un guardia civil fuera de servicio frustra un robo a un ciclista a plena luz del día en Santa Pola
  6. 6 Malestar en la afición del Hércules por el precio de las entradas para Elda
  7. 7 Estas dos calles de Alicante sufrirán cortes de luz de hasta seis horas
  8. 8 Alicante pondrá en marcha una app para consultar en tiempo real el tráfico y los aparcamientos disponibles
  9. 9 De palacete histórico a espacio de revista: así es el nuevo Centro 14 de Alicante tras las obras
  10. 10 Del bullicio al silencio: la zona de Diputación pierde el pulso comercial del centro de Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La Argentina de Messi realizará un entrenamiento abierto al público en Elche: fecha y horario

La Argentina de Messi realizará un entrenamiento abierto al público en Elche: fecha y horario