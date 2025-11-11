La Argentina de Messi realizará un entrenamiento abierto al público en Elche: fecha y horario Los aficionados podrán acceder al estadio Martínez Valero a partir de las 9:30 horas para ver de cerca a las estrellas mundiales

Ismael Martinez Elche Martes, 11 de noviembre 2025, 13:15 | Actualizado 13:27h.

El Martínez Valero se vestirá de albiceleste este jueves 13 de noviembre para recibir a la Selección Argentina, que realizará un entrenamiento abierto al público como previa al encuentro amistoso que disputará frente a Angola ya que se encuentran hospedados en la provincia de Alicante. Según ha confirmado la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el equipo se reunirá el día 10 y permanecerá en la zona hasta el día 18, utilizando esta base para entrenamientos, planificación táctica y evaluación de nuevos jugadores.

La sesión comenzará a las 10:30 horas, y los aficionados que quieran asistir podrán hacerlo desde las 9:30 horas, accediendo por la puerta principal del estadio, según ha informado la AFA.

El acceso será libre y por orden de llegada, hasta completar aforo, y estará sujeto a los controles de seguridad establecidos por la organización. Una vez dentro, el público podrá ubicarse en las gradas habilitadas para presenciar el entrenamiento de los campeones del mundo, encabezados por Leo Messi.

El entreno servirá como toma de contacto con el público español y argentino residente en la provincia, que ha mostrado una gran expectación desde que se confirmó la presencia de la albiceleste en Elche.