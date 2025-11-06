Este pequeño municipio de Alicante construirá 30 nuevas viviendas de protección oficial La Generalitat y el Ayuntamiento han firmado la cesión de una parcela para edificar en 1.898 metros cuadrados

El mapa de la vivienda de protección oficial continúa creciendo en Alicante. Uno de sus pequeños municipios, con menos de 3.500 habitantes, contará con una treintena de este tipo de hogares al incluir una parcela -tras su cesión ante notario- en el Plan Vive de la Comunitat.

La Generalitat y el Ayuntamiento de Benijófar han acordado así la construcción de 30 nuevas viviendas de protección pública en una parcela de parcela de 1.898 metros cuadrados, ubicada en la calle Donante de sangre, 191, de este municipio de la Vega Baja de Alicante.

Ampliar Cesión de la parcela para construir vivienda pública en Benijófar. GVA

Esta parcelas pasa a formar parte del Plan Vive, impulsado por la Generalitat, cuyo objetivo es incrementar la oferta de vivienda protegida, tanto de promoción pública como privada, movilizando suelo público y adecuando el marco normativo para viabilizar la construcción de vivienda a precio asequible.

La directora general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), Estefanía Martínez, ha informado al alcalde que en las próximas semanas está previsto que la EVHA publique la licitación para la construcción de estos inmuebles, lo que ayudará a hacer frente a la problemática de falta de vivienda.

Este proceso se pondrá en marcha mediante el mecanismo de permuta a cambio de obra futura. «Esta es una de las figuras que incluye el Plan Vive y que mejores resultados está dando, ya que la respuesta de las empresas constructoras está siendo muy satisfactoria», ha manifestado Estefanía Martínez.

Con esta fórmula de permuta, la empresa adjudicataria de las obras entregará, en concepto de permuta, un número determinado de unidades de vivienda, que se incorporarán al parque público para alquiler asequible.

«Desde la Generalitat consideramos que la colaboración público-privada es esencial para que el Plan Vive tenga éxito», ha remarcado la directora general de la EVHA. Por ello, «sabemos que, solo conjugando la capacidad operativa del sector privado, promotores y constructores, junto a los recursos y garantías de las administraciones, podremos alcanzar nuestro objetivo de crear vivienda a precio asequible, dando respuesta a una de las grandes necesidades de la ciudadanía».

En ese sentido, ha destacado que 318 municipios, con el objetivo de movilizar hasta 10.000 viviendas protegidas, ya han mostrado su apoyo a este plan mediante su adhesión a un convenio de colaboración suscrito entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).