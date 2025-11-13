Las cinco noticias más destacadas de este jueves 13 de noviembre en Alicante TodoAlicante resume la actualidad del día en la provincia

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este jueves, 13 de noviembre.

1 Las denuncias por okupación se desploman en Alicante: los propietarios recurren cada vez más a empresas 'desokupa' y a la negociación forzada

Las denuncias por okupación han experimentado un gran desplome de un año para otro en la provincia de Alicante, así como en el resto de España. El primer semestre del 2025 ha registrado un 104% menos de demandas por usurpación de bienes inmuebles comparado con el mismo periodo del 2024. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 El mensaje de Messi a la afición de la provincia de Alicante

Lionel Andrés Messi ha pisado la provincia de Alicante esta semana con la selección de Argentina, que ha preparado su partido amistoso contra Angola en un 'stage' entre Algorfa y el estadio Martínez Valero de Elche, donde han entrenado este jueves.Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Villena denuncia el enterramiento de 346.000 toneladas de residuos de la dana en un vertedero privado sin tratamiento

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha denunciado este jueves la, a su juicio, «opacidad y oscurantismo» de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio tras «constatar» que más de 380.000 toneladas de residuos procedentes de los municipios afectados por la dana han sido enterrados en un vertedero privado ubicado en Villena, «el 90% de ellos sin tratamiento». Cerdán ha aportado la información que ha suministrado la empresa, gracias a la intermediación de la Sindicatura de Greuges, a requerimiento del Ayuntamiento ante el silencio, según dice, del Consell a la demanda de información del equipo de gobierno municipal. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 Un buitre leonado de más de dos metros obliga a activar una alerta junto al aeropuerto de Alicante-Elche

Pocos días después de avistar un dron en las inmediaciones del aeropuerto de Alicante-Elche, un buitre leonado ('Gyps fulvus') ha obligado a activar otra alerta. El animal apareció desorientado a escasos dos kilómetros de las pistas de vuelo, por lo que se dio aviso a la Guardia Civil.Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Los vecinos de la playa de San Juan de Alicante piden un cartel al estilo de Hollywood

La playa de San Juan es uno de los barrios más icónicos de Alicante, una zona que creció al calor del turismo pero que hoy tiene entidad propia, siendo uno de los más poblados y donde cada vez más alicantinos deciden establecer su hogar. La zona, sin embargo, sigue reclamando mejoras e hitos que pongan en el mapa su playa y su modo de vida. Clica aquí para leer la noticia completa.

