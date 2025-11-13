Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Messi saluda a la afición congregada en el Martínez Valero. TA

El mensaje de Messi a la afición de la provincia de Alicante

El astro argentino ha entrenado este jueves en el Martínez Valero con la selección albiceleste

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:50

Lionel Andrés Messi ha pisado la provincia de Alicante esta semana con la selección de Argentina, que ha preparado su partido amistoso contra Angola en un 'stage' entre Algorfa y el estadio Martínez Valero de Elche, donde han entrenado este jueves.

Más de 20.000 aficionados han llenado las gradas para presenciar la sesión preparatoria, además de otros cientos de personas que han acudido a los alrededores del campo para presenciar la llegada de la expedición.

Miles de banderas albicelestes poblablan un campo lleno hasta la bandera, en un imagen que ha dejado impresionado al astro argentino. Algo muy difícil para el considerado mejor jugador de la historia, con siete Balones de Oro, seis Botas de Oro, cuatro Champions y un Mundial con Argentina, el de 2022 en Qatar.

Messi lo ha vivido todo. Y, aún así, ha quedado impresionado por el recibimiento de la afición en la provincia de Alicante, especialmente la comunidad argentina, durante toda la semana, especialmente este jueves en el Martínez Valero. Así lo ha expresado en un mensaje en redes sociales para todos sus fanáticos.

De verdad que ha sido un día muy especial para Messi y toda la selección argentina. El propietario del club, Christian Bagarnik, también argentino, le ha regalado una camiseta del club franjiverde con, cómo no, el número 10 a la espalda y cuya reacción ha sido viral. Todo un sueño para la afición sería poder verle trotar por el Martínez Valero, ahora que el parón de la Liga MSL, donde juega con el Inter de Miami, permite cesiones hasta la nueva temporada.

Messi, además, se ha encontrado con viejos conocidos como Eder Sarabia. El preparador del Elche era el segundo de Quique Setién cuando el cántabro dirigió al FC Barcelona con el argentino de máxima estrella.

El último partido de Messi contra el Elche CF en el Martínez Valero fue en 2015. Entonces, el equipo blaugrana endosó un set en blanco a los franjiverde, con dos goles del astro argentino.

