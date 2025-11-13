Un buitre leonado de más de dos metros obliga a activar una alerta junto al aeropuerto de Alicante-Elche La Guardia Civil ha logrado rescatar al animal, que quedó atrapado entre las ramas de un árbol por su peso y envergadura

Adrián Mazón Alicante Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:28 Comenta Compartir

Pocos días después de avistar un dron en las inmediaciones del aeropuerto de Alicante-Elche, un buitre leonado ('Gyps fulvus') ha obligado a activar otra alerta. El animal apareció desorientado a escasos dos kilómetros de las pistas de vuelo, por lo que se dio aviso a la Guardia Civil.

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Xixona, avisados por la Central Operativa de la Comandancia de Alicante tras una alerta del 112, se desplazaron hasta la zona y vieron cómo el buitre sobrevolaba el área.

Ampliar El buitre atrapado en el árbol. GC

De este modo, los efectivos procedieron a notificar a la torre de control del aeropuerto de Alicante-Elche con el fin de que el animal pudiera acceder al espacio aéreo de las pistas e interferir en el tráfico de aviones.

Sin embargo, el ejemplar de buitre leonado, tras varios vuelos por la zona del aeropuerto, se posó en un árbol de gran porte. Debido a su peso y dimensiones, diez kilos y casi 2,5 metros, el animal quedó atrapado entre las ramas.

Rescate del buitre

Tanto su tamaño como la frondosidad del árbol, impidieron que este buitre pudiera reemprender el vuelo. Por ello, se solicitó la colaboración del personal del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Santa Faz para que los agentes del Seprona pudieran efectuar el rescate del buitre.

Así, los efectivos de la Guardia Civil realizaron una maniobra de rescate segura y controlada, logrando recuperar al ave, que ha sido trasladada al centro especializado, donde recibe los cuidados necesarios antes de volver a reintroducirlo en su hábitat natural.

Ampliar Rescate del buitre. GC

Se trata de un ejemplar joven, sin anilla identificativa, de unos 10 kilos de peso, que no presentaba heridas visibles, pero sí signos leves de desnutrición y deshidratación.

Causas del desplazamiento del buitre

En las colonias de buitres es común que, cuando el alimento escasea, los ejemplares más jóvenes emprendan largos vuelos migratorios, a veces de cientos de kilómetros, en busca de nuevas zonas donde asentarse.

Durante estas travesías, algunos ejemplares se desorientan o agotan sus reservas energéticas, viéndose obligados a posarse en áreas inusuales, como campos agrícolas, carreteras o zonas urbanas, atraídos por fuentes de alimento.

Qué hacer en caso de ver un buitre

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que, ante la presencia de un animal silvestre de gran tamaño o una rapaz como el buitre leonado, no deben intentar capturarlo ni aproximarse, ya que poseen garras y pico de gran potencia que pueden causar lesiones.

En estos casos, se recomienda contactar con la Guardia Civil o avisar al 112, para que personal especializado proceda a una captura segura y sin riesgos, garantizando tanto la protección del animal como la seguridad de las personas.