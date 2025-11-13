Los vecinos de la playa de San Juan de Alicante piden un cartel al estilo de Hollywood El letrero se podría ver desde El Campello y supondría un nuevo hito 'instagrameable' para la ciudad

Tere Compañy Martínez Alicante Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:22 Comenta Compartir

La playa de San Juan es uno de los barrios más icónicos de Alicante, una zona que creció al calor del turismo pero que hoy tiene entidad propia, siendo uno de los más poblados y donde cada vez más alicantinos deciden establecer su hogar. La zona, sin embargo, sigue reclamando mejoras e hitos que pongan en el mapa su playa y su modo de vida.

En este contexto, desde la Asociación de Vecinos Juntos Avanzamos han vuelto a poner sobre la mesa una demanda que ya plantearon en 2017 al entonces alcalde socialista Gabriel Echávarri. Los sanjuaneros quieren que un cartel al estilo de Hollywood se convierta en una nueva referencia para la playa.

La propuesta es simple: unas letras gigantes en la zona del Cabo de la Huerta que se vean desde toda la costa y presidan la playa de San Juan. En ellas se colocaría el nombre del famoso arenal al que ciudadanos y turistas acuden durante todo el año para disfrutar del Mediterráneo, pasear por la orilla o practicar actividades deportivas.

Ampliar Puesto de socorristas de Antonyo Marest. Shootori

Desde la asociación vecinal insisten en que esto supondría un hito más para la playa, al estilo de las casetas de los socorristas del artista Antonyo Marest, que se han convertido en una de las imágenes más fotografiadas de Alicante.

Su presidente, José Caracena, recuerda que esta propuesta lleva más de siete años sobre la mesa y que ha pasado del gobierno socialista de Echávarri al actual, del popular Luis Barcala. «El alcalde nos dijo en campaña electoral que antes de finalizar la legislatura trataría de llevarlo a cabo», afirma el dirigente vecinal.

Esta es una de las muchas propuestas que la asociación ha trasladado al Ayuntamiento en repetidas ocasiones. Los vecinos también exigen mejoras en la limpieza y el mantenimiento de la zona, especialmente en los parques y espacios verdes, donde reconocen que durante el otoño se acumulan hojas y restos de basura.

Entre las demandas vecinales también figura la construcción de un centro social que ofrezca alternativas a las personas mayores y jóvenes del barrio para desarrollar actividades y propuestas culturales.

Centro de salud

Desde el barrio reivindican igualmente la necesidad del nuevo centro de salud. Se trata de un proyecto para el que la Generalitat ya ha fijado fecha y que se espera esté finalizado en 2028. El proyecto saldrá a licitación en enero de 2026 y las obras comenzarán durante el próximo verano.

El futuro centro sanitario se ubicará en la avenida Locutor Vicente Hipólito y dará servicio a cerca de 21.000 personas. Con una superficie construida de unos 3.500 metros cuadrados, será uno de los cinco centros de salud más grandes de la Comunitat Valenciana.

El edificio, que se levantará en planta baja y dos alturas, integrará las áreas de recepción, medicina de familia —con ocho consultas médicas y otras tantas de enfermería—, pediatría —con cuatro consultas médicas y dos de enfermería pediátrica— y odontología preventiva.

Además, el proyecto contempla un área específica para la atención a la mujer, curas avanzadas, extracciones y tratamientos, una consulta de rehabilitación con sala de fisioterapia y gimnasio, un punto de atención continuada y una zona administrativa.