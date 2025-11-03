El alquiler bate nuevo récord en Alicante con el Centro, Carolinas y Altozano liderando la subida de los precios

Óscar Bartual Bardisa Alicante Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:11 Comenta Compartir

De nuevo el precio del alquiler sube en la ciudad de Alicante. El coste del metro cuadrado ha cerrado octubre con un nuevo récord y llega por primera vez a los 13 euros, un 0,7% más que septiembre y un 7,4% de subida respecto al mismo mes del año pasado, según los datos del portal inmobiliario Idealista, publicados este lunes.

El precio del metro cuadrado para alquiler esta cerca de duplicarse comparado con el registrado hace cinco años, cuando comenzó la subida imparable del precio. Ahora, un piso de 80 metros cuadrados cuesta 1.050 euros de media en Alicante, por los menos de 600 euros en el año 2020.

Todos los barrios y distritos de Alicante analizados por Idealista registran subidas interanuales, aunque solo uno llega a los dos dígitos. Es el caso del centro, donde los precios se incrementan en un año un 12%. Le siguen las zonas de Carolinas, Campoamor y Altozano, con un 9,7% respecto a octubre del 2024.

El precio del metro cuadrado en estas zonas ya se sitúa en 11,7 euros, superior a barrios como Benalúa, San Blas, el PAU I y II y Babel. En estas zonas colindantes al centro un piso de 80 metros cuadrados cuesta 936 euros al mes, casi 91 euros más mensuales que el pasado año.

En cuanto a los barrios más caros, el centro y la playa de San Juan vuelven a subir. De hecho, el centro ya llega a los 13,5 euros por metro cuadrado y alquileres medios de casi 1.100 euros por un inmueble de 80 metros cuadrados. El caso es aún más grave si se quiere alquilar algún piso en el casco histórico y la zona de Santa Cruz, donde los precios rozan los 17 euros/m2 tras una subida internual del 26%.

Mientras, en la zona del Cabo y la playa, con 14,6 euros por metro cuadrado, las viviendas se disparan por encima de los 1.168 euros mensuales, con distintas zonas como la Albufereta o la avenida Costa Blanca superando los 1.230 euros al mes.

Alquiler de la provincia

En cuanto al alquiler en la provincia, este se sitúa en 11,8 euros por metro cuadrado, el mismo dato que en septiembre y un 9% más que en octubre del 2024, según los datos de Idealista. Entre las localidades más caras se sitúa Benidorm, con 16 €/m2; Finestrat, con 15,3 €/m2; y Alfaz del Pi, con 15 €/m2. En el otro extremo Alcoi lidera los alquileres más bajos con 7,4 euros por metro cuadrado, seguido de Elche y San Vicente, con menos de 10 euros por metro cuadrado.

