Aterriza en el aeropuerto de Alicante-Elche el avión de Angola Airlines que llevará a la Selección argentina a Luanda para su amistoso El vuelo, procedente de la capital angoleña, llegó la tarde de este miércoles y partirá a las 13 horas a África

Óscar Bartual Bardisa Alicante Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:29 | Actualizado 11:20h. Comenta Compartir

Todo está listo para que la Selección argentina con Lionel Messi a la cabeza viaje a Angola para su partido amistoso. El combinado albiceleste se ejercita en Algorfa desde el 10 de noviembre y este mismo jueves disputará su último entrenamiento en suelo alicantino antes de volar a África.

Lo hará en el Martínez Valero en un entrenamiento a puerta abierta que ha desatado la locura y en el que se han agotado las 20.000 entradas para ver a Messi y los muchachos de la campeona del mundo ejercitarse sobre el verde.

Así, el equipo que dirige Lionel Scaloni volará a las 13 horas de este jueves a Luanda desde el aeropuerto de Alicante-Elche. Lo hará en un avión de la aerolínea nacional angoleña; TAAG Angola Airlines, que aterrizó en el aeropuerto de Alicante-Elche a las 20 horas de este miércoles.

Este Boeing 777 llegó procedente de la capital angoleña a última hora de la tarde del miércoles y, según los registros de la gestora aeroportuaria, Aena, está previsto que parta al aeropuerto Sân Bay Dr. Antonio Agostinho Neto 'Angola International Airport' a las 13 horas, con la Selección Argentina en su interior.

#HorarioConfirmado El encuentro amistoso entre Argentina y Angola tendrá lugar el viernes 14 de noviembre a las 13 (hora de Argentina). pic.twitter.com/TITQ3ylLTa — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 11, 2025

El combinado albiceleste se medirá en un encuentro amistoso a la selección de Angola este viernes a las 17 horas (hora española). El país africano celebra su 50º aniversario de independencia, por lo que está previsto una gran celebración durante el encuentro, que sirve de preparación de cara al Mundial para los chicos de Scaloni.