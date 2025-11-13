Villena denuncia el enterramiento de 346.000 toneladas de residuos de la dana en un vertedero privado sin tratamiento El Ayuntamiento acusa de «oscurantismo» a la Conselleria

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, durante la rueda de prensa de este jueves sobre la llegada de residuos de la dana a la localidad.

José Vicente Pérez Pardo Alicante Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:08

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha denunciado este jueves la, a su juicio, «opacidad y oscurantismo» de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio tras «constatar» que más de 380.000 toneladas de residuos procedentes de los municipios afectados por la dana han sido enterrados en un vertedero privado ubicado en Villena, «el 90% de ellos sin tratamiento». Cerdán ha aportado la información que ha suministrado la empresa, gracias a la intermediación de la Sindicatura de Greuges, a requerimiento del Ayuntamiento ante el silencio, según dice, del Consell a la demanda de información del equipo de gobierno municipal.

«Me preocupa mucho no saber qué se está enterrando en este vertedero, no tener información», ha afirmado Cerdán. Según el documento aportado por la empresa, solo 34.000 toneladas de las 380.0000 han sido tratadas para valorización, lo que confirma que más del 90% acaba enterrado, «sin saber de qué tipo de materiales se trata o, en su caso, si se sabe por qué la Conselleria no informa de ello, generando una sensación de opacidad que nos intranquiliza», ha añadido.

Cerdán considera que la Conselleria «ha dado carta blanca a la empresa para que haga lo que considere con los residuos que llegan a sus instalaciones», entidad que ha aportado la información a requerimiento de la Sindicatura. No obstante, el primer regidor aclaró que «sigue sin disponer de los datos que ha demandado a la administración autonómica para saber qué tipo de material, qué tratamiento y por cuánto tiempo más se va a seguir derivando residuos a Villena».

El alcalde de Villena, que expresó su «máximo interés» en colaborar con todas las administraciones públicas en atender las necesidades de los municipios afectados por la dana del pasado año, reclamó «una llamada, una respuesta o una aclaración de lo que está llegando a nuestra ciudad que nos permita estar tranquilos sobre lo que se entierra bajo nuestro suelo».

Cerdán relató que desde el pasado mes de marzo se ha hecho requerimientos a la Conselleria en esta materia, que no han sido respondidos, lo que motivó la petición de amparo ante la Sindicatura de Greuges.

La situación para Villena tiene que ver, según destaca el alcalde, con los esfuerzos que el equipo de gobierno realizó en su momento para cerrar el vertedero de Vaersa y la paradoja de tener otro abierto en su término municipal donde se entierra el 90% de todo el material que llega «sin ningún control ni información por parte del Ayuntamiento».