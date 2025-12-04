Vox planta cara al PP por los Presupuestos: no habrá negociación en Alicante hasta cumplir los acuerdos de hace dos años La portavoz Carmen Robledillo anuncia también que presentarán enmiendas al nuevo proyecto de las cuentas municipales

Adrián Mazón Alicante Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:19

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, Carmen Robledillo, ha dejado claro este jueves que su formación condicionará cualquier negociación futura con el Partido Popular al cumplimiento total de los acuerdos incluidos en los pactos de gobierno de 2024 y 2025.

Los de Abascal analizan el borrador del Presupuesto que la Junta de Gobierno Local aprobó este miércoles, pero insisten en que no habrá avances si antes no se ejecuta lo ya acordado.

Además, Robledillo ha avanzado que «estamos estudiando posibles enmiendas a presentar», aunque la «prioridad« de Vox es la ejecución de los acuerdos de 2024 y 2025». La edil ha recaldado que la premisa «indispensable» para sentarse a negociar es que el PP cumpla «de manera íntegra» los compromisos adquiridos.

En este sentido, ha señalado que su grupo está analizando el proyecto municipal para plantear modificaciones. «Si la ejecución avanza y se cumple en los acuerdos prioritarios, nos sentaremos, siempre y cuando se acepten nuestras enmiendas al Presupuesto y a los proyectos que consideramos».

Los asuntos que Vox considera pendientes

El documento de evaluación del pacto PP-Vox recoge una larga lista de compromisos que la formación considera aún sin completar. Entre ellos se encuentran la oficina de atención al cuidador, cuya apertura determinará su cumplimiento y la tramitación de la comisaría de la Zona Norte -incluida en las próximas cuentas.

También exigen reuniones e información pública sobre proyectos como la calle San Francisco, la reforma de la Fuente de Plaza América, el parque Carmen Soto o el mercadillo de Teulada; además de la licitación del contrato de seguridad privada, el despliegue de la red Wi-Fi municipal o la revisión de contenidos de charlas y planes municipales.

Otros acuerdos que ya han avanzado durante las últimas semanas son los anuncios públicos relativos a iniciativas como la inclusión del área de cruceros en Turismo, la nueva App de limpieza y el Plan de Choque para el que se ha ampliado en 10,1 millones de euros más el contrato.

En este sentido, Vox contempla aplazar al próximo ejercicio algunas actuaciones como la rampa de la calle San Cayetano, la reurbanización de la Guardia Civil en Rabasa, la reforma de la Plaza San Cristóbal y la revisión del Plan Municipal de Inclusión.

Todos estos compromisos deben cumplirse -en algunos casos mediante presentaciones públicas con presencia de Vox- para dar por satisfecho lo pactado y arrancar con las negociaciones para el Presupuesto municipal 2026.