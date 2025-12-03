Los Presupuestos 2026 de Alicante suman diez millones más para Limpieza: «No estamos satisfechos» Las cuentas municipales previstas para el próximo año crecen un 5,8% y llegan a la «cifra histórica» de 367,3 millones de euros

El Ayuntamiento de Alicante ha presentado este miércoles la propuesta de Presupuestos para el año 2026 -aprobados por la Junta de Gobierno Local-, los cuales crecen un 5,8% respecto a este año y llegan a los 367,3 millones de euros. Se trata de «una cifra histórica», ha calificado la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali.

Una de las partidas más significativas se centra en el contrato de Limpieza Viaria y Basuras, cuya cuantía se incrementa en 10,1 millones de euros más para el próximo año, un 24,64 % más que en el Presupuesto de 2025, hasta alcanzar los 51,31 millones. La edil ha asegurado que «no estamos satisfechos» con el actual servicio, por lo que inyectan más dinero para su mejora.

En este sentido, Beldjilali ha señalado que el nuevo contrato de Limpieza incluirá el nuevo plan de choque anunciado hace apenas unas semanas y «mejorar las instalaciones, maquinaria y personal». Se trata de un acuedo con el grupo municipal Vox para poner en marcha este servicio «necesario» para «aumentar la limpieza viaria».

Otros contratos que también aumentan son el de Aceras y Calzadas con 1,4 millones más de euros más hasta alcanzar los cuatro millones de euros, y el de Centros Educativos, Deportivos y Espacios Municipales con 1,2 millones más siendo este un incremento del 45,77 % que sube hasta los cuatro millones de euros. El Ayuntamiento de Alicante también ha incrementado el presupuesto de Juventud (+37,5%) y Mayores (+10%) hasta llegar a los 13,7 millones.

Ampliar Vistas a la sede del Patronato de Vivienda de Alicante. AA Presupuestos de los organismos autónomos El Ejecutivo municipal también ha dado luz verde a las cuentas de los organismos autónomos del Ayuntamiento, de modo que el Patronato de Turismo contará con un presupuesto de 6.730.239,57 euros; el Patronato de la Vivienda con 4.124.759 euros; la Agencia Local de Desarrollo con 3.555.335 euros y el Patronato de Educación Infantil con 2.013.713 euros.

Como novedad, se destinan 600.000 euros para avanzar en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana con la redacción de los informes pertinentes y para redactar proyectos financiados por el IVACE. También se incorpora como servicio la gestión del nuevo espacio museístico internacional en Las Cigarreras, para lo que se destina una partida de 550.000 euros, que servirá para poner en marcha la primera exposición en el segundo semestre de 2026.

La partida de personal aumenta en 6,7 millones, un 5%, hasta alcanzar los 140,47 millones, que permitirán cumplir con todos los compromisos de mejora salarial y optimizar las condiciones laborales de los trabajadores municipales. En cuanto al Presupuesto General, el incremento experimentado con respecto a las cuentas del ejercicio 2025 asciende en el capítulo de ingresos a 17.707.033,75 euros, lo que en términos relativos representa el 5,23 %, y a 20.002.868,32 euros en el de gastos, el 5,8 %.

19,6 millones en inversiones, dentro de un «presupuesto expansivo»

Durante la presentación del proyecto de Presupuestos municipales 2026, la concejala Nayma Beldjilali ha incidido en que el capítulo seis recoge inversiones por valor de 19,6 millones de euros. Entre ellas se encuentran el parque La Torreta, el centro cultural Abaseis, la calle San Francisco, además de las comisarías de Juan XXIII y playa de San Juan.

Este capítulo también cuenta con inversiones para reparar las torres del Ayuntamiento, el mercadillo de Teulada, las áreas industriales, construir el colegio de Educación Especial 'El Somni', adquirir nuevos vehículos para la Policía Local de Alicante y promover la vivienda social en la ciudad.

Estos presupuestos, además, son «expansivos», por lo que se han establecido partidas «abiertas», a partir de un euro, para incluir mediante futuras modificaciones de crédito nuevas inversiones en la ciudad a ejecutar durante el próximo 2026.

Entre ellas, la reforma del parque Lo Morant, la reforma del Tossalet, la plaza de la Misericordia, el nuevo eje peatonal Nuevo Centro entre las calles San Vicente y la plaza de Toros, la plaza polivalente Virgen de los Lirios y el mercado municipal de Benalúa.

Ampliar La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali. AA La amortización de los intereses irá a nuevas inversiones La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha señalado también que los Presupuestos 2026 reflejan la amortización de los préstamos solicitados por el Ayuntamiento en 2024. Se trata de una cuantía de seis millones de euros, que en un principio iban derivados para sufragar intereses, a destinar en nuevas inversiones. En cuanto al fondo de contingencia, las cuentas municipales incluyen las obras de emergencia en el castillo de Santa Bárbara para prevenir desprendimientos.

A estas inversiones municipales hay que añadir, ha recordado Beldjilali, las que se están ejecutando o se van a ejecutar el próximo año en Alicante de la mano de la Generalitat, que incluyen la conclusión del CEIP La Almadraba, los centros de salud Garbinet, Condomina y La Torreta, la Estación Central del TRAM, la Ciudad de la Justicia, el Plan Vive y la regeneración de Serra Grossa.