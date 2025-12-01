La Oficina Antiokupa de Alicante 'rescata' 126 pisos en un año de actividad En más del 90% de los casos ha tenido que intervenir la Policía Nacional

José Vicente Pérez Pardo Alicante Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:22

La Oficina Antiokupa abierta por el Ayuntamiento de Alicante hace un año ha conseguido 'rescatar' 126 pisos y devolvérselos a sus propietarios, según los datos aportados en el pleno municipal por el concejal de Vivienda, Carlos de Juan. En el 90% de los casos ha tenido que intervenir la Policía Nacional para proceder al desalojo.

Este servicio municipal cumple ahora justamente un año de actividad. Nació por un acuerdo entre el equipo de gobierno del Partido Popular y Vox, una condición indispensable para los de Abascal para aprobar los presupuestos municipales de 2025. Nació con el objetivo de «garantizar el legítimo derecho a la propiedad y protegerlo frente a supuestos de usurpación y allanamiento de morada», aseguró en su inauguración el alcalde, Luis Barcala.

Su creación fue controvertida. Los grupos de la oposición (PSPV, Compromís y EU-Podem) criticaron el nuevo servicio al entender que era una cesión de los populares a la ultraderecha, en sus palabras. Para los socialistas, la oficina antiokupación se abrió como una coartada «para no hablar del verdadero problema del acceso a la vivienda en Alicante». El hecho que fuera una petición expresa de Vox para apoyar los presupuestos municipales llevó a la portavoz municipal socialista, Ana Barceló, a tildar el servicio de «ideológico».

El concejal de Vivienda, Carlos de Juan, ha utilizado los datos de la Oficina Antiokupa para poner en valor la actividad del servicio y en respuesta a una iniciativa de Compromís para crear otra oficina, en este caso, contra la «violencia inmobiliaria». De Juan ha recordado que el Patronato Municipal de la Vivienda ya tiene un servicio propio de información sobre cualquier cuestión relativa al mercado inmobiliario.

Teléfonos de atención de la Policía Local La Oficina Contra la Ocupación Ilegal, que es como oficialmente se denomina, está ubicada en la jefatura de Policía Local de Babel. Está atendida por cuatro agentes y un auxiliar, en diferentes turnos, las 24 horas del día y los 365 días del año. En concreto, el Servicio de Atención Ciudadana de la Policía Local atiende de lunes a viernes, de 7 a 14 horas, en los teléfonos 965 232805/6 y el Servicio de Atestados lo hará de 14 a 7 horas entre semana y todos los sábados, domingos y festivos las 24 horas en el teléfono 965 149501.

Este servicio, ubicado en las oficinas de El Claustro de la concatedral de San Nicolás, ha abierto 1.577 expedientes entre marzo de 2024 a octubre de este 2025, la mayoría por visitas presenciales (810), otra buena parte por teléfono (674) y las menos 'on line', solo 93.

Aparte, este servicio del Patronato de Vivienda hace un seguimiento de los expedientes y ofrece mediación entre inquilinos y propietarios en conflictos de alquileres. Así, en el último año se han revisado 2.135 contratos, de los que 1.339 se han resuelto a favor de los arrendadores y el resto, 796, para los inquilinos.