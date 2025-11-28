Vox aprieta: estas son las condiciones para negociar el presupuesto 2026 de Alicante La formación pide que los compromisos de 2025 se den por cumplidos «de manera fehaciente» y presencia de sus concejales en los anuncios y presentaciones municipales

Tere Compañy Martínez Alicante Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:15 Comenta Compartir

Vox ha vuelto a apretar al PP en la negociación de los presupuestos municipales 2026 de Alicante. La formación ha presentado este viernes un documento en el que detalla, uno por uno, los compromisos adquiridos con las cuentas del presente ejercicio y que considera pendientes.

La condición que ponen los de Abascal es que estos proyectos deben quedar materializados antes de cerrar la negociación. La presión, pues, se intensifica tras varias semanas en las que el el equipo de gobierno ha pisado el acelerador con proyectos estratégicos como la nueva comisaría de Juan XXIII, el aparcamiento rotatorio del mercado de Babel o el plan de choque de limpieza presentado este viernes.

En un documento que han facilitado a los medios de comunicación, la formación de Abascal en Alicante establece cada una de las actuaciones pendientes y que habría que hacer para que la dieran por cumplida. En muchos casos reclaman que haya un gesto público, una presentación formal o una reunión con vecinos en la que se informe de los avances y que, además, se reconozca explícitamente que responde a las peticiones de Vox. Además, el partido exige que en todos los actos estén invitados sus concejales, tanto en los anuncios en prensa como en las sesiones plenarias o encuentros vecinales.

Dentro de las reclamaciones, Vox ha subrayado la necesidad de inaugurar la oficina de atención al cuidador, avanzar en la clasificación de ofertas para la comisaría de Zona Norte y celebrar una reunión explicativa con vecinos y comerciantes sobre la obra de la calle San Francisco. También ha exigido la presentación del proyecto de reforma integral de la fuente de Plaza América, la resolución de socavones del mercadillo de Teulada y el anuncio del futuro proyecto de reforma, previsto para 2026.

Ampliar Barcala y Robledillo en el cierre del acuerdo de Presupuestos de 2025. AA

El grupo reclama también el inicio de los trámites para incluir el área de cruceros dentro de la estrategia turística, la publicación de la licitación del contrato de seguridad privada en instalaciones municipales, la presentación del proyecto del parque en la zona de la nadadora Carmen Soto y los primeros pasos para desplegar la red Wi-Fi, empezando por la Plaza del Ayuntamiento.

El partido también ha pedido que se dé a conocer la aplicación de limpieza (de la que ha informado este viernes el concejal Rafael Alemañ), que se revise el plan para la aplicación de las Zonas Acústicamente Saturadas del Centro Tradicional y que se presenten los nuevos servicios de la Oficina de la Maternidad.

Los de Vox también incluyen otras medidas como el borrador definitivo del plan de juventud, el anuncio de la ordenanza de agilización administrativa y la supervisión de los contenidos de las charlas del Observatorio de Medio Ambiente y de los refugios antiaéreos, ambas bajo supervisión previa de VOX.

El partido ha planteado que algunos proyectos se puedan posponer al ejercicio 2026, entre ellos la rampa de la calle San Cayetano, la reurbanización del entorno de la Guardia Civil en Rabasa y la reforma integral de la Plaza San Cristóbal. También ha solicitado aplazar la revisión del Plan Municipal de Inclusión.

Los de Santiago Abascal en Alicante han remarcado que su apoyo al Presupuesto de 2026 dependerá directamente del grado de cumplimiento de todos estos compromisos.