Así es el nuevo plan de choque de limpieza de Alicante: barrios afectados y nuevos medios El Ayuntamiento pone en marcha un refuerzo que aumentará el baldeo, mejorará maquinaria y contará con más 100 puestos nuevos

Tere Compañy Martínez Alicante Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:04 Comenta Compartir

El equipo de gobierno ha pisado el acelerador para afrontar la que es la primera preocupación de la ciudadanía alicantina: la limpieza. El concejal del ramo, Rafael Alemañ, ha presentado este viernes el nuevo Plan de Choque que anunció el alcalde, Luis Barcala, en octubre a propuesta de la formación Vox. Con esta presentación el edil ha desglosado en qué consiste exactamente este refuerzo extraordinario.

Varios momentos de la presentación. Shootori / TC

Lo primero que notarán los alicantinos es ese refuerzo de la limpieza que en los barrios era días alternos. También se han duplicado equipos y se han incorporado 22 vehículos especializados, muchos de ellos equipados con hidrolimpiadoras. La reorganización, pactada entre el equipo de gobierno y Vox, prevé más de 120 nuevas contrataciones y una inversión estimada de entre cinco y seis millones de euros anuales del servicio adjudicado a Netial.

Según ha explicado Alemañ, este plan nace para dar respuesta a una queja ciudadana recurrente, que Alicante se limpia pero la limpieza dura poco, especialmente en las zonas con más afluencia. El edil ha insistido en que los nuevos medios permitirán acortar los tiempos de respuesta y actuar en franjas del día donde no actúan el resto de servicios de limpieza.

Limpieza en domingos y casi diaria en los barrios

La novedad más llamativa es la implantación de operativos de barrido manual y equipos motorizados también los domingos, algo inédito hasta ahora en los barrios. La planificación establece que numerosas zonas pasarán de la limpieza a días alternos a una frecuencia de cinco o seis días a la semana.

El refuerzo incluye 20 equipos de limpieza adicionales de lunes a viernes y 13 durante los fines de semana, además de cuadrillas específicas para plazas, zonas infantiles, áreas de calistenia e islas de contenedores. Estas últimas contarán por primera vez con un servicio de repaso vespertino.

Alemañ ha agradecido el trabajo técnico y la implicación del área. «Los técnicos han localizado los puntos de mayor afluencia y ahí vamos a meter el bisturí: vehículos polivalentes, hidrolimpieza, retirada de bolsas de la zona de contenedores y repaso continuo para mantener los barrios más tiempo limpios», ha destacado el edil.

Desde Vox, formación clave en el acuerdo, Óscar Castillo ha recordado que la limpieza «es una de las mayores preocupaciones de los alicantinos» y ha señalado que el plan responde a sus exigencias: «Solicitábamos un plan de choque real y una app municipal donde los vecinos puedan comunicar problemas. Este acuerdo demuestra lealtad con los alicantinos», ha afirmado. El concejal ha desvinculado esto de la negociación de los Presupuestos 2026.

Ampliar Rafael Alemañ (PP) y Óscar Castillo (Vox) presentan la portada de la aplicación. TC

Castillo también ha explicado que la nueva aplicación para recoger incidencias que reclaman desde su formación ya se está desarrollando y se espera que esté operativa en breve.

Más medios, más frecuencia y más empleados

El jefe del servicio, Manuel Marco, ha detallado las particularidades de este plan que supone la incorporación de 22 vehículos que permitirán intervenir a cualquier hora del día. Así se añaden al servicio seis eléctricos con caja de transporte e hidrolimpiadora, seis de gasolina con mayor autonomía, seis furgones con equipos de hidrolimpieza de amplio alcance y cuatro camiones para repaso de islas y recogida de voluminosos.

Marco ha explicado que muchos barrios «amanecen limpios, pero se ensucian rápido», y que la clave está en poder intervenir más veces y con equipos más rápidos. De esta menra la la reorganización prevé unos 40 nuevos puestos ligados directamente a estos vehículos, y más de 120 en el conjunto del plan, incluyendo turnos de fin de semana. Parte de la flota duplicará turnos para que la puesta en marcha sea inmediata y la ciudadanía pueda notar la mejoría cuanto antes. Los nuevos vehículos se incorporarán conforme se vayan recibiendo.

Rafael Alemañ también ha señalado que los datos del sistema municipal de avisos sitúan a Carolinas y Benalúa como las zonas con más incidencias por falta de barrido diario. Es por ello por lo que se han seleccionado especialmente estos barrios para aplicar el Plan de Choque. Embos barrios contarán con mejores frecuencias y un seguimiento reforzado.