Vox enfría la negociación de los presupuestos de Alicante «Tenemos muchas medidas tanto presupuestarias como extrapresupuestarias que hay que pactar», avisa la portavoz municipal, Carmen Robledillo

José Vicente Pérez Pardo Alicante Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:11

Vox no va dar «ningún cheque en blanco» al equipo de gobierno popular para aprobar los presupuestos municipales 2026 en Alicante. Al Partido Popular siempre le falta un voto para sacar adelante cualquier iniciativa en el pleno, un solo apoyo que les cuesta tener que recurrir en la mayoría de las veces a los cuatro concejales de los de Abascal. Y este miércoles ha vuelto a enfriar las expectativas municipales.

Conscientes de esta situación, el equipo de gobierno intenta agradarles, pero Vox vende caros sus apoyos reclamando mayor visibilidad e implementación de medidas. Al respecto, la portavoz de la formación, Carmen Robledillo ha vuelto a recordar que «todo lo que se está anunciando estos días son cuestiones pendientes de acuerdos anteriores», como el plan de choque de limpieza o la ampliación del horario de terrazas, «cuyo cumplimiento es nuestro requisito para poder sentarnos a negociar las cuentas de 2026»

Además de poner en marchas las 14 condiciones ya acordadas, Vox sube la apuesta para 2026: «Tenemos muchas medidas tanto presupuestarias como extrapresupuestarias que hay que pactar para aprobar los nuevos presupuestos». Y, avisan, «deberán aceptarlas si quieren nuestro voto a favor o nuestra abstención».

«Cada voto a Vox nos es prestado para cumplir nuestro programa y respetamos cada uno de ellos por la muestra de confianza que representan», reiteran en un comunicado público.