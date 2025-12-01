La Policía Local de Alicante se reorganizará por barrios con la construcción de una nueva comisaría en Juan XXIII El Ayuntamiento saca a concurso la construcción de las nuevas dependencias en la Zona Norte

José Vicente Pérez Pardo Alicante Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:27

El Ayuntamiento de Alicante va a reorganizar la Policía Local para volver a un modelo de distritos, «acercando la presencia policial a los barrios para ganar en seguridad», según el concejal de Seguridad, Julio Calero. La implementación de este plan se producirá una vez que se hayan terminado las obras para las nuevas infraestructuras de seguridad con la Jefatura en la Playa de San Juan y la nueva comisaría en Juan XXIII.

La primera debería estar terminada en verano, según indicaron en su día fuentes de la Concejalía de Seguridad, por lo menos en su fase inicial. En cuanto a la comisaría en la Zona Norte, el Ayuntamiento acaba de sacar a concurso el proyecto de obras para la reforma del antiguo retén en la calle Barítono Paco Latorre.

Las obras están valoradas en 446.287,40 euros, con un plazo de ejecución de cuatro meses. La reforma del edificio actual redistribuirá las estancias de toda la planta baja, además de incluir la adaptación de las zonas exteriores como aparcamiento privativo de vehículos municipales y el cerramiento de la parcela.

Este proyecto se incluye en los acuerdos alcanzados por el equipo de gobierno con Vox. En total, 14 puntos que debe cumplir el Ayuntamiento. Y de la finalización de los mismos dependen los presupuestos municipales de 2026. Por eso, aunque ya se incluyera en la tercera modificación de crédito, sale ahora la licitación para que quede como cumplido.

El portavoz adjunto del grupo municipal Vox, Mario Ortolá, ha señalado al respecto que «tener una auténtica comisaría en la Zona Norte y no un simple retén era una de las principales demandas de VOX dentro de nuestro compromiso por mejorar la seguridad pública en nuestra ciudad. Muchos barrios de Alicante han dejado de ser lugares tranquilos para las familias y, por ello, buscamos que nuestra Policía Local tenga una base operativa que preste servicio real en toda la Zona Norte».

Por su parte, la concejala de Infraestructuras, Cristina García, ha señalado que «la reforma de este inmueble es necesaria para modernizarlo y adecuarlo de cara a que pueda cumplir con las necesidades de los ciudadanos y de los agentes de la Policía Local para prestar el servicio en esta zona».