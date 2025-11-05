Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El obispo Munilla durante una misa el domingo. MIRIAM GIL ALBERT

El obispo Munilla defiende la Oficina de la Maternidad de Alicante: «Rescata vidas»

El prelado denuncia la «incongruencia» del Gobierno de Pedro Sánchez de «poner más medios para facilitar el acabar con vidas humanas»

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:53

Comenta

La oficina de la Maternidad de Alicante, impulsada por el equipo de Gobierno -formado por el Partido Popular- y Vox, cumple con la función de realizar «rescates de vida». Así lo ha recalcado el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, este miércoles.

El prelado se ha manifestado sobre este servicio municipal durante la presentación de un informe de libertad religiosa en la sede del Obispado en Alicante, rechazando la coletilla de oficina «antiabortos» con la que los grupos de izquierdas han tildado la oficina.

De hecho, Munilla ha criticado las actitudes de estos grupos, con especial atención al PSOE y al Gobierno central, pues «me parece que es una incongruencia que pongamos más medios para facilitar el acabar con las vidas humanas que para intentar ayudar a sacarlas adelante en situaciones de riesgo. Es lo que opino».

Sobre ello, el obispo ya se pronunció a través de su perfil en X para denunciar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez financiara una web dedicada a la interrupción voluntaria del embarazo.

«¿Qué autoridad moral puede tener quien denuncia el genocidio en Gaza (¡cerca de 20.000 masacrados en dos años, según diversas ONGs!); mientras que promociona el genocidio de los inocentes en su propia patria (¡100.000 niños abortados anualmente en España!)», sentenció.

De este modo, el obispo Munilla se ha vuelto a pronunciar este miércoles sobre el tema del aborto, haciendo hincapié en que «solamente una vida humana merece un esfuerzo muy grande».

Asimismo, ha señalado que desconoce los datos de las atenciones que se han practicado en este servicio municipal de la Oficina de la Maternidad, tras lo que ha subrayado: «Cada vida humana tiene una dignidad que merece la pena que luchemos plenamente por ella».

