La oposición critica la «paralización» del equipo del gobierno y la «externalización de los servicios públicos» La portavoz socialista, Ana Barceló, defiende la inversión del Gobierno central en Alicante, con 39 millones de euros

Los portavoces del PSOE, Ana Barceló (arriba a la izquierda); VOX, Carmen Robledillo (arriba, a la derecha); Compromís, Rafa Mas (abajo, izquierda) y EU-Podem, Manolo Copé (abajo, a la derecha).

El portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha sido el primero en intervenir por parte de la oposición en el Debate sobre el Estado de la Ciudad de Alicante y ha centrado su discurso en denunciar lo que considera «un gobierno sin transparencia, sin derechos y sin rumbo social». Copé ha abordado cuestiones como la vivienda tensionada, el medio ambiente, la movilidad, la limpieza o el desequilibrio entre barrios.

En su turno de réplica, ha reclamado más participación ciudadana, control sobre las contratas, mejoras en los servicios sociales y mayor sostenibilidad. Ha hecho un llamamiento al diálogo y al consenso para lograr «una Alicante más justa y participativa», tendiendo la mano al equipo de gobierno.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha denunciado «la gran estafa que los alicantinos tienen que conocer». «Se utiliza el dinero de todos para generar negocio a las contratas, con todo externalizado», ha afirmado. Mas ha reclamado la renovación de licencias de apartamentos turísticos, la implantación de una ecotasa que ayude a financiar las Hogueras, el refuerzo de la policía de barrio y un mayor control sobre las empresas concesionarias, con sanciones por incumplimiento e incluso la recuperación de algunos servicios mediante fórmulas mixtas.

La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha centrado su intervención en tres ámbitos que considera prioritarios: familias, limpieza y seguridad. La edil ha reivindicado el cumplimiento de los acuerdos presupuestarios pactados con el PP, como la creación de la oficina de maternidad o la reforma de la comisaría de Juan XXIII, y ha advertido al alcalde de que «el apoyo de Vox no está garantizado para las nuevas cuentas».

«No somos indispensables, pero si quieren pactar con nosotros deben respetar a los 22.000 alicantinos que votaron a Vox. No vamos a escuchar más excusas», ha sentenciado.

Por último, la portavoz socialista, Ana Barceló, ha criticado la falta de políticas y gestión del gobierno local, asegurando que «la ciudad presenta carencias graves» en materia de vivienda, limpieza y servicios públicos. Barceló ha reprochado a Barcala que «cuando no saben qué hacer, culpan a Pedro Sánchez», y ha recordado que «el Gobierno de España ha aportado 39 millones de euros a Alicante en los últimos años».

La edil ha lamentado que «muchos proyectos siguen en los cajones del Ayuntamiento» y ha defendido que algunas de las actuaciones que se han ejecutado provienen del anterior gobierno autonómico del Botànic.

La portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha cerrado el debate defendiendo la gestión del equipo de gobierno y acusando a la oposición de bloquear proyectos. «A pesar de los ataques de la izquierda, este equipo de gobierno va a seguir trabajando por una ciudad mejor», ha asegurado.

De España ha destacado los avances educativos impulsados por el Consell de Mazón, como la construcción de los colegios La Almadraba, El Somni y La Cañada, o la gratuidad de la educación de 0 a 3 años. «No van a ejecutar nunca porque no van a llegar a gobernar», ha replicado a la oposición.