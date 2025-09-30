Polémica en Alicante: el obispo Munilla compara los abortos en España con Gaza y carga contra la web financiada por el Gobierno El prelado cuestiona la «autoridad moral» del Ejecutivo al «promocionar el genocidio de los inocentes»

Adrián Mazón Alicante Martes, 30 de septiembre 2025, 19:41

El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha vuelto a generar polémica en las redes sociales por su último tuit (en X), en el que equipara los abortos en España con Gaza y carga contra el Gobierno por financiar una web dedicada a la interrupción voluntaria del embarazo.

«Dice el refranero español: 'Consejos vendo que para mí no los tengo'. ¿Qué autoridad moral puede tener quien denuncia el genocidio en Gaza (¡cerca de 20.000 masacrados en dos años, según diversas ONGs!); mientras que promociona el genocidio de los inocentes en su propia patria (¡100.000 niños abortados anualmente en España!)», ha manifestado el prelado en su tuit.

Dice el refranero español: “Consejos vendo y para mí no los tengo”



¿Qué autoridad moral puede tener quien denuncia el genocidio en Gaza (¡cerca de 20.000 niños masacrados en dos años, según diversas ONGs!); mientras que promociona el genocidio de los inocentes en su propia… pic.twitter.com/IrsEGbJUN4 — Jose Ignacio Munilla (@ObispoMunilla) September 30, 2025

Con este mensaje, el obispo Munilla hace una comparación directa entre el drama de la guerra en Gaza y las cifras de abortos en España. Asimismo, recalca que la contradicción está en que el Gobierno de España se indigne públicamente por las víctimas palestinas mientras impulsa políticas de acceso al aborto.

El mensaje de Munilla llega justo después de que los Ministerios de Igualdad y Sanidad hayan anunciado el respaldo y la financiación de la web 'quieroabortar.org', un portal destinado a ofrecer a las mujeres información clara sobre sus derechos, los pasos a seguir y los recursos disponibles en cada comunidad autónoma para ejercer la interrupción voluntaria del embarazo.