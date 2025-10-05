Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente Cortes de luz en Alicante: hasta seis horas sin suministro en una treintena de edificios
Plaza Navarro Rodrigo en Benalúa. TA

Cortes de luz en Alicante: hasta seis horas sin suministro en una treintena de edificios

La compañía Iberdrola interrumpe el servicio debido a trabajos de mejora en la red eléctrica

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:07

El barrio de Benalúa amanece sin luz este domingo. La compañía eléctrica ha dejado sin suministro casi una decena de calles por trabajos en la red, que se extenderán hasta las 14 horas.

Con ello, Iberdrola pretende «mejorar la calidad» a través de un interrupción temporal del suministro eléctrico, que tendrá una duración de seis horas.

Calle Carratalá, afectada por los cortes de luz. TA

Este nuevo corte de luz en Alicante deja sin electricidad a un total de 31 edificios del barrio de Benalúa, la mayoría ubicados en sus principales calles.

Es el caso de la avenida de Aguilera y las calles Arquitecto Guardiola, Carratalá, Doctor Just, García Andreu o Pérez Medina.

Calles afectadas por los cortes de luz

  • Avenida de Aguilera: 21, 23, 33

  • Calle Arquitecto Guardiola: 3

  • Calle Carratalá: 10, 13, 14, 15, 18, 19, 23

  • Calle Doctor Just: 1, 4, 6 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15

  • Calle García Andreu: 4, 9

  • Calle Joaquín Orozco: 2, 4, 6

  • Calle María Nomdedeu: 4

  • Calle Pérez Medina: 1, 7, 12

A estas se suman otras vías como las calles Joaquín Orozco o María Nomdedeu, que llevan sin luz desde las 8 horas de este domingo.

Más cortes de luz en Alicante

Los cortes de luz se extenderán este lunes al barrio del Pla-Carolinas de Alicante, con una doble interrupción del suministro durante la jornada.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Será entre las 8.30 y las 9 horas cuando dé comienzo el primer corte de luz en las calles de este barrio, seguido de otro entre las 15.30 y las 16 horas.

Calles afectadas por los cortes de luz

  • Calle Alonso Cano: 2

  • Calle Garbinet: 97, 99, 126

  • Calle Pantaleón Bone: 1, 3, 4 B, 4 C, 5

  • Calle Pascual de la Mata: 2 BI, 3 BI, 3 1

  • Calle Plus Ultra: 67 2

  • Calle Rodrigo Caro: 8

Las calles afectadas el lunes son: Alonso Cano, Garbinet, Pantaleón Bone, Pascual de la Mata, Plus Ultra y Rodrigo Caro.

