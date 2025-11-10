Estas dos calles de Alicante sufrirán cortes de luz de hasta seis horas Otras seis vías de la ciudad se verán afectadas por la interrupción del suministro debido a trabajos de mejora en la red eléctrica

Adrián Mazón Alicante Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:00

La ciudad de Alicante sufrirá nuevos cortes de luz durante esta semana, con dos calles afectadas por la interrupción del suministro hasta seis horas.

La compañía eléctrica Iberdrola ha anunciado la interrupción del suministro debido a trabajos de mejora y mantenimiento de la red, con cortes programados entre este martes 11 de noviembre y jueves día 13.

Además de estas dos calles, otras seis vías de la ciudad de Alicante se verán afectadas por los cortes de luz, que se producirán durante dos franjas horarias.

Así, el primer corte de luz en Alicante se producirá este martes 11 de noviembre en los números 93 y 95 de la avenida Villajoyosa, entre las 8.30 y 14 horas.

Cortes de luz en Alicante el 11 de noviembre Avenida Villajoyosa: 93 y 95

La interrupción del suministro eléctrico se extenderá durante este miércoles 12 de noviembre hasta la playa de San Juan, con cortes de luz en la avenida Costa Blanca, entre las 8.30 y 14.30 horas.

Cortes de luz en Alicante el 12 de noviembre Avenida Costa Blanca: 22 1, 22 2 y 22

Los números 22 1, 22 2 y 22 de esta vía próxima a la zona de la Almadraba y Puerto Amor permanecerán sin luz hasta seis horas durante la jornada de este miércoles.

La última jornada de cortes de luz en Alicante se producirá el jueves 13 de noviembre en la zona de Carolinas Altas y Altozano, con una doble interrupción del suministro eléctrico.

Los cortes de luz en estos barrios de Alicante se producirán entre las 8.30 y 9 horas, junto a una nueva interrupción del servicio entre las 16.30 y 17 horas de este jueves.

Cortes de luz este jueves 13 de noviembre en Alicante Calle Ingeniero Sanchis Pujalte: 24, 26

Calle Jaime Segarra: 11

Calle Javier Carratalá: 13, 15

Calle Primitivo Pérez: 20, 22, 24

Calle Rafael Asín: 25 1, 25, 28

Plaza América: 1 1

Las calles afectadas por este corte de luz son Ingeniero Sanchis Pujalte, Jaime Segarra, Javier Carratalá, Primitivo Pérez, Rafael Asín y Plaza América.