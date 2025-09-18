Alicante se prepara para cuatro días de cortes de luz en varios barrios de la ciudad La interrupción del suministro, por trabajos de mejora en la red, se prolongará hasta seis horas en distintas calles

Una de las calles afectadas por los cortes de luz en el Pla.

La ciudad de Alicante se prepara para vivir otra nueva semana cargada de cortes de luz, que se extenderán hasta cuatro días en distintos barrios. La primera previsión de interrupción del suministro está prevista este sábado en la Albufereta hasta llegar al Pla el próximo jueves.

Algunos de estos cortes de luz en la ciudad de Alicante se prolongarán hasta seis horas. La compañía eléctrica Iberdrola explica que la interrupción del suministro se programa con el fin de realizar trabajos de mantenimiento y mejora en la red.

Estos cortes de luz afectarán a los barrios Albufereta durante los días 20 y 23 de septiembre, al Pau 5 de la playa de San Juan el próximo 24 de septiembre, y a la zona principal del Pla durante la mañana del 25 de septiembre.

Cortes de luz en la Albufereta

El barrio de la Albufereta contará con dos días de cortes de luz. El primero de ellos se ha programado para el 20 de septiembre, entre las 8 y 14 horas en las calles Afrodita, Palas Atenea, Zeus y la plaza Francisco Antón Vigrana.

Calles afectadas el día 20 de septiembre Calle Afrodita: 3

Calle Palas Atenea: 1 y 3

Calle Zeus: 3 1, 3, 8 y 12

Plaza Francisco Antón Vigrana: 1, 2 y 4

Ampliar Una de las calles de la Albufereta con cortes de luz. TA

La segunda jornada de cortes de luz en este barrio de Alicante está prevista para el día 23 de septiembre, con interrupción del suministro durante la mañana (de 8.30 a 9 horas) y la tarde (de 15.30 a 16 horas) en la avenida de la Condomina y la calle Diosa Tanit.

Calles afectadas el día 23 de septiembre Avenida Condomina: 39 y 43

Calle Diosa Tanit: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13

Ampliar La avenida de la Condomina tendrá cortes de luz. TA

Cortes de luz en el Pau 5

Los cortes de luz en Alicante continuarán el día 24 de septiembre en la zona del Pau 5 de la playa de San Juan, con la interrupción del suministro entre las 8 y 8.30 horas y de 12.30 a 13 horas en el camino Muchavista.

Calles afectadas el día 24 de septiembre Camino Muchavista: 30 y 32

Cortes de luz en el Pla

El barrio del Pla de Alicante también sufrirá cortes de luz casi seis horas durante el día 25 de septiembre en distintas calles y edificios. La interrupción del suministro arrancará a las 8.30 horas y se extenderá hasta las 14 horas.

Las calles afectadas por los cortes de luz son avenida Padre Esplá, calle Antonio Maura, calle Arquitecto Vidal, calle Dato Iradier, calle Doctor Ayela, calle General Elizaicin y calle San Ignacio de Loyola.

Cortes de luz en el Pla el 25 de septiembre Avenida Padre Esplá: 8, 10 BI, 10, 12, 15, 17, 19 y 20

Calle Antonio Maura: 3, 5, 7 1, 9, 13, 21, 23, 24, 25 y 26

Calle Arquitecto Vidal: 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 17, 23 y 25

Calle Dato Iradier: 22

Calle Doctor Ayela: 3, 5, 9, 12, 13, 14, 15 y 16

Calle General Elizaicin: 3, 9, 13

Calle San Ignacio de Loyola: 4, 6, 8 y 10