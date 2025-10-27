Estas son las calles de Alicante que tendrán cortes de luz durante la semana La compañía eléctrica interrumpirá el suministro para trabajar en mejoras y renovación de la red eléctrica

Adrián Mazón Alicante Lunes, 27 de octubre 2025, 20:56

La ciudad de Alicante se prepara para vivir nuevas jornadas de cortes de luz durante esta semana tras el apagón de más de seis horas producido el domingo.

Céntricas calles como San Fernando y el paseo de la Explanada permanecieron sin suministro entre las 8 y 15 horas de este domingo.

La interrupción de la red eléctrica se debe a trabajos de mejora y mantenimiento de la compañía Iberdrola, que programa cortes de luz cada semana en Alicante.

Así, tras este apagón de más de seis horas en la zona centro de la ciudad de Alicante, los cortes de luz se expanden a otros barrios.

Es el caso de Vistahermosa Norte, donde los cortes de luz se vivirán este martes 28 de octubre entre las 8 y 8.15 horas, además de entre las 17.15 y 17.30 horas.

Esta interrupción del suministro eléctrico se vivirá en las calles Carrasca, Chopo, Encina, Eucalipto y Peral.

Cortes de luz este martes en Alicante Calle Carrasca: 2, 4, 5, 7 PR, 9 B

Calle Chopo: 6, 8, 9 1, 9, 10, 11, 12, 14

Calle Encina: 4, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 26

Calle Eucalipto: 10 A, 10, 18 1

Calle Peral: 1, 2, 3, 5, 7

Tras este apagón, la compañía eléctrica tiene previstos nuevos cortes de luz en el camino de Muchavista del Pau 5 de la playa de San Juan este jueves 30 de octubre.

Los números afectados por el corte de luz en el camino de Muchavista son los 30 y 32, entre las 8 y 8.30 horas, y entre las 14 y 14.30 horas de este jueves.