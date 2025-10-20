Mapa de los cortes de luz en Alicante: horarios y barrios afectados esta semana La compañía eléctrica interrumpirá el suministro para proceder a trabajos de mejora y mantenimiento de la red

Cortes de luz en el Bulevar del Pla.

Adrián Mazón Alicante Lunes, 20 de octubre 2025, 17:54

La ciudad de Alicante vive una nueva semana de cortes de luz en sus barrios. Desde este domingo, distintos distritos se han visto afectados con la interrupción del suministro en un amplio mapa de calles y edificios.

Ha sido durante el fin de semana cuando los cortes de luz llegaron a las calles del centro, en concreto a la avenida Óscar Esplá y la calle Carlet, con parones en la red de hasta seis horas de duración.

Cortes de luz en el centro de Alicante. TA

La interrupción del suministro se ha extendido, además, durante este lunes a otros barrios como San Blas, el Pau 2 y la playa de San Juan, con cortes de luz durante toda la mañana en sus diferentes calles.

Los cortes de luz en Alicante continuarán este martes y se ampliarán hasta el jueves, con más interrupciones del suministro eléctrico en otros puntos de la ciudad, como San Gabriel, Bulevar del Pla, el campo de Golf y la zona centro.

La compañía eléctrica Iberdrola ha señalado que estos cortes de luz se deben a trabajos de mejora y mantenimiento de la red durante esta semana.

Cortes de luz el 21 de octubre en Alicante

Los cortes de luz regresarán este martes 21 de octubre a la calle Victoria Kent del barrio San Gabriel. Se verán afectados distintos edificios entre las 8.30 y 14 horas.

Cortes de luz el 21 de octubre Calle Victoria Kent: 1 1, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 1, 12, 14, 16

Cortes de luz el 22 de octubre en Alicante

Será este miércoles 22 de octubre cuando distintos barrios de la ciudad de Alicante se verán afectados por los cortes de luz, como San Gabriel, el centro, Bulevar del Pla y playa de San Juan-Campo de Golf.

Cortes de luz el 22 de octubre Calle Centro Comercial Plaza Mar 2: 1

Calle Carlet: 3

Avenida Doctor Carlos Belmonte: 2 1, 2, 4 1, 4

Avenida Fotógrafo Francisco Cano: 5 1, 9, 27 3, 34 PR, 165, 38

Calle Villa De Sant Joan D' Alacant: 2, 3, 21 PR, 41 PC, 44, 49 PR, 59 PR, 60, 74 PR, 95

Camino Del Ciprés: 28, 30, 36, 38, 80, 82, 85 1, 90

Avenida de Oviedo: 12, 14, 20 1

Paseo La Marjal: 1 SN

Las calles afectadas son Victoria Kent (de 8.30 a 14 horas), calle del Centro Comercial Plaza Mar 2 (de 8 a 8.45 horas), calle Carlet (de 8.30 a 14 horas), avenida Doctor Carlos Belmonte (de 9.30 a 10.30 horas), avenida Fotógrafo Francisco Cano, calle Villa de Sant Joan d'Alacant (de 11.30 a 12.30 horas), camino del Ciprés, avenida de Oviedo y paseo La Marjal (de 13.15 a 14.15 horas).

Cortes de luz el 23 de octubre en Alicante

La compañía eléctrica continuará con los cortes de luz este jueves 23 de octubre en el centro de Alicante. La interrupción del suministro se realizará entre las 8.30 y 9 horas, y entre las 16 y 16.30 horas.

Cortes de luz el 23 de octubre Avenida Juan Bautista Lafora: 1, 6, 8

Calle Cervantes: 3 PR

Calle Gravina: 4, 14, 17

Calle Jorge Juan: 4, 8, 12, 14, 16 BI

Calle San Telmo: 4, 7

Plaza Ayuntamiento: 2, 3

Plaza Paseíto De Ramiro: 1, 3, 8, 10, 11, 12

Las calles afectadas son la avenida Juan Bautista Lafora, Cervantes, Gravina, Jorge Juan, San Telmo, plaza del Ayuntamiento y Paseíto Ramiro.