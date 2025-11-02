Cortes de luz en Alicante: apagones de hasta siete horas en el centro y la playa de San Juan La compañía eléctrica anuncia la interrupción del suministro durante tres días consecutivos por motivos de mantenimiento y mejora en distintos puntos de la ciudad

Adrián Mazón Alicante Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:50 Comenta Compartir

La ciudad de Alicante se prepara para una nueva oleada de cortes de luz. En esta ocasión, a lo largo de la próxima semana, los apagones durarán más de siete horas, con la interrupción del suministro eléctrico durante una mañana completa.

Así lo ha anunciado la compañía Iberdrola, dentro de su plan de cortes de luz programados para mejorar el servicio y realizar distintas intervenciones con el fin de garantizar el mantenimiento de la red eléctrica en Alicante.

Ampliar Calle Segura de Alicante. TA

De este modo, los cortes de luz en la ciudad de Alicante arrancarán este martes 4 de noviembre en la zona centro de la ciudad. En concreto, en el distrito Mercado, entre la avenida General Marvá hasta la plaza del 25 de Mayo y Marqués de Molins.

Siete calles se verán afectadas por los cortes de luz en esta zona del centro de Alicante. El apagón comenzará a las 8.30 horas de este martes y se prolongará hasta las 14.30 horas, según la compañía eléctrica.

En este sentido, las vías afectadas corresponden a diversos números y bloques de la avenida Benito Pérez Galdós, y de las calles Belando, Maestro Bretón, Maestro Marqués, Poeta Quintana y Segura.

Cortes de luz en Alicante el 4 de noviembre Avenida Benito Perez Galdós: 17, 19, 21, 23, 26, 30, 32, 33, 38, 40, 46

Avenida General Marvá: 20, 24

Calle Belando: 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Calle Maestro Bretón: 4, 6, 8, 10

Calle Maestro Marqués: 50

Calle Poeta Quintana: 33

Calle Segura: 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30

Los cortes de luz en Alicante continuarán el resto de la semana en la ciudad, afectando a distintas calles de la playa de San Juan y la zona del Cabo de la Huerta, con una interrupción del suministro eléctrico de más de siete horas.

Cortes de luz en la playa de San Juan

La compañía eléctrica Iberdrola ha anunciado más cortes de luz programados entre este miércoles 5 de noviembre y jueves día 6. Todos ellos se concentran en la zona de playas de Alicante, entre el Cabo de la Huerta y San Juan.

Así, la jornada de este miércoles contará con cortes de luz de cerca de siete horas y media sin suministro en tres calles de esta zona: avenida de Cataluña, calle Anguila y calle Melva. El apagón empezará a las 8.30 horas y finalizará a las 15 horas.

Cortes de luz en Alicante el 5 de noviembre Avenida de Cataluña: 33

Calle Anguila: 3

Calle Melva: 4 1, 4, 6 1, 6 2, 6 5, 7

El último corte de luz de la semana en la ciudad de Alicante también será en la playa de San Juan, en su zona más cercana al Cabo de la Huerta. Un total de cinco calles se verán afectadas por la falta de suministro durante seis horas y media.

Cortes de luz en Alicante el 6 de noviembre Avenida Costa Blanca: 63 1, 63 2, 63 3, 67 1, 67, 68, 70, 72 PR 2, 72 A, 72 1, 72, 74, 76 1

Calle Arpón: 18 1, 18 2, 19 1

Calle Llobarro: 1 1, 1 13, 1 14, 1 15, 1 16, 1 17, 1 2, 1 3, 1 5, 1, 3, 4, 9

Calle Pagel: 4 1, 10, 12, 14, 15

Calle Sargo: 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29

Las vías afectadas por este corte de luz entre las 8.30 y 14 horas de este jueves con la avenida Costa Blanca, y las calles Arpón, Llobarro, Pagel y Sargo.